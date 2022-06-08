الصحة العالمية ترجح وجود صلة "محتملة" بين التهاب القلب ولقاحات مضادة لكوفيد
الصورة من الارشيف

الصحة العالمية” تخشى انتشار “جدري القردة

2022-06-08 / 18:59
0
هبة بريس _ وكالات

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن خطر انتشار فيروس جدري القردة خارج البلدان التي يستوطن فيها “حقيقي”، وذلك بعد تسجيل ألف إصابة حول العالم.

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحافي إن “خطر انتشار جدري القردة في الدول التي لا يتوطن فيها المرض أمر حقيقي، لكن يمكن تجنب هذا السيناريو”.

وأضاف غيبريسوس أن المنظمة تبلغت “بتسجيل أكثر من ألف إصابة مؤكدة بجدري القردة حتى الآن في 29 دولة حيث لا يتوطن المرض”

وشجع المدير العام تلك البلدان على زيادة تدابير المراقبة الصحية “لرصد جميع الإصابات والمخالطين للسيطرة على هذا التفشي ومنع العدوى”.

وأعرب عن “قلق منظمة الصحة العالمية خاصة حيال المخاطر التي يشكلها هذا الفيروس على الفئات الضعيفة، بما في ذلك الأطفال والنساء الحوامل”.

وأكد أن المجتمعات التي تعيش في بلدان يتوطن فيها جدري القردة “تستحق القدر نفسه من الاهتمام والرعاية والوصول إلى الأدوات اللازمة لحماية نفسها” من المرض الذي ينتشر عن طريق الاتصال القريب.

يذكر أنه لم تسجل أي وفيات في تلك البلدان، على عكس مثيلتها التي يتوطن فيها المرض، ومنها نيجيريا وجمهورية الكونغو الديموقراطية، بحسب منظمة الصحة العالمية

وكانت منظمة الصحة العالمية ذكرت مرارا أن “الظهور المفاجئ وغير المتوقع” للفيروس في البلدان التي لا يتوطن فيها المرض، يدل على أنه كان ينتشر منذ بعض الوقت، لكن لم يتم رصد انتقاله. ولا تعلم المنظمة منذ متى

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أمام محكمة دونيتسك… المغربي يعترف جزئيا بالذنب

أمام محكمة دونيتسك… المغربي يعترف جزئيا بالذنب

2022-06-08 / 19:38
Photo of القنصلية العامة ل”فالينسيا” تلتحق بركب القنصليات المغربية النموذجية في العالم

القنصلية العامة ل”فالينسيا” تلتحق بركب القنصليات المغربية النموذجية في…

2022-06-08 / 19:09
Photo of مقتل شخص وإصابة 8 على الأقل في عملية دهس في برلين

مقتل شخص وإصابة 8 على الأقل في عملية دهس…

2022-06-08 / 18:39
Photo of إسبانيا “تأسف” لقرار الجزائر تعليق معاهدة التعاون الثنائي

إسبانيا “تأسف” لقرار الجزائر تعليق معاهدة التعاون الثنائي

2022-06-08 / 17:58
Photo of دونيتسك.. المحكمة العليا تستمع للمغربي المتهم بالقتال مع أوكرانيا

دونيتسك.. المحكمة العليا تستمع للمغربي المتهم بالقتال مع أوكرانيا

2022-06-08 / 17:06
Photo of إسبانيا تقر قانونا لمكافحة هدر الطعام في المتاجر والمطاعم

إسبانيا تقر قانونا لمكافحة هدر الطعام في المتاجر والمطاعم

2022-06-08 / 16:11
Photo of ألمانيا.. مقتل شخص وإصابة آخرين في حادث دهس ببرلين

ألمانيا.. مقتل شخص وإصابة آخرين في حادث دهس ببرلين

2022-06-08 / 12:35
Photo of لأول مرة.. الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند يدخل القفص الذهبي

لأول مرة.. الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند يدخل القفص…

2022-06-08 / 12:04
Photo of بايدن: عدد ضحايا الأسلحة النارية يتجاوز قتلى الجيش والشرطة

بايدن: عدد ضحايا الأسلحة النارية يتجاوز قتلى الجيش والشرطة

2022-06-08 / 09:30
Photo of أخيرا.. شاحن موحد لكل الأجهزة الإلكترونية “في أوروبا”

أخيرا.. شاحن موحد لكل الأجهزة الإلكترونية “في أوروبا”

2022-06-07 / 23:24

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق