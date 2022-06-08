فاس.. إيقاف 3 قاصرين في حالة تخدير أقدموا على تعريض ضحية للسرقة بالسلاح الابيض.

ع محياوي _ هبة بريس

تمكنت عناصر الأمن العمومي بمنطقة بنسودة بولاية أمن فاس، نهاية الأسبوع المنصرم، من توقيف ثلاثة قاصرين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتلبس بالسرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض.

وكان المشتبه فيهم، قد أقدموا وهم في حالة تخدير متقدمة على تعريض ضحية يبلغ من العمر 28 سنة، لعملية السرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض بحي “الوفاق ” بنفوذ منطقة أمن بنسودة، والتي طالت هاتفه المحمول، حيث تم ضبط المشتبه فيه الثلاثة مباشرة بعد ارتكابهم هذا الفعل الإجرامي، مع حجز السلاح الأبيض من الحجم الكبير أداة التهديد في اقتراف هذا الفعل الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير المراقبة الشرطية رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا مدى تورط الموقوفين في قضايا مماثلة، قبل إحالتهم على أنظار العدالة.

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