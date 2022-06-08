إسبانيا “تأسف” لقرار الجزائر تعليق معاهدة التعاون الثنائي

2022-06-08 / 17:58
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هبة بريس - وكالات

أعربت مصادر دبلوماسية إسبانية عن أسف مدريد لقرار الجزائر تعليق معاهدة التعاون بين البلدين .

ونقلا عن وسائل اعلام اسبانية، أوضحت المصادر أن “الحكومة الإسبانية تأسف لإعلان الرئاسة (الجزائرية) تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون”، مضيفة أن إسبانيا “تعتبر الجزائر دولة مجاورة وصديقة وتكرر استعدادها الكامل للاستمرار في الحفاظ على علاقات التعاون الخاصة بين البلدين وتنميتها”.

يذكر أن معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون، أبرمت يوم 8 أكتوبر 2002 بين الجزائر والمملكة الإسبانية.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية، في وقت سابق اليوم تعليق “معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون” مع إسبانيا بعد تجديد موقفها الداعم لمقترح الحمم الذاتي بالصحراء المغربية.

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‫2 تعليقات

  2. دولتين ديموقراطيتين في العالم هما: كوريا الشمالية وجمهورية الخسائر ؟ أتعجب كيف ان نظام شمولي قتل اكثر من 300 الف جزائري اعزل ناهيك عن 60 الف مختفي لم تتجرأ أوروبا على محاسبته وعزله اقتصاديا بحصار على شاكلة فنزويلا.. !

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