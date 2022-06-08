انتخاب التجمعي ” رشيد أحمد الشريف ” رئيسا جديدا لجماعة صفرو

ع محياوي _ هبة بريس

انتخب اليوم الأربعاء، بأغلبية الأصوات ” رشيد أحمد الشريف “، عن حزب التجمع الوطني الأحرار الملتحق إليه مؤخرا، رئيسا جديدا للمجلس الجماعي لمدينة صفرو في جلسة مغلقة خلفا للبرلماني حفيظ وشاك الذي قدم استقالته مؤخرا باقتناع منه لما يتسم به من نزاهة ولم يرضخ لجهات معينة..؟ .

وحصل رئيس المجلس الجماعي لصفرو على 16 مقابل 15 صوتا لزكربا أونزار عن حزب الإستقلال ليفشل في محاولة ثانية للظفر بالرئاسة .

وقال ” رشيد أحمد الشريف ” رئيس المجلس الجماعي لصفرو الجديد في تصريح ل ” هبة بريس ” ، إن أولوية المجلس الجماعي ستنصب على عملية التأهيل الحضري للمدينة على مستوى البنيات الأساسية والمرافق والطرق وخلق أحياء صناعية و إنجاز العديد من المشاريع المهمة.

وأشار “ذات المتحدث، إلى أن هاجس المجلس في الوقت الراهن، يتمثل في إيجاد وسيلة لتسريع وتيرة التنمية بمدينة صفرو، مع العمل على إعادة الثقة للموظف الجماعي والاشتغال والتعاون مع السلطات المحلية والإقليمية.

هذا و جاءت التشكيلة الحالية على الشكل التالي:

الرئيس : رشيد أحمد الشريف

النواب

عبد السلام بوهدون

محمد الداسي

مصطفى خمريش

عبد الغفور حناج

مرية البيضاوي

فاطمة الواحي

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