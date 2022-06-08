الرأس الأخضر تعلن قرب افتتاح قنصلية عامة بالداخلة

هبة بريس - الرباط

أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون والإدماج الإقليمي بجمهورية الرأس الأخضر، روي ألبيرتو دي فيغيريدو سواريس، اليوم الأربعاء بالرباط، عن افتتاح قنصلية عامة لبلاده قريبا بالداخلة.

جاء اعلان الوزير بعد اللقاء الذي عقده، على هامش الاجتماع الوزاري الأول للدول الإفريقية الأطلسية، مع ناصر بوريطة، اليوم بالرباط.

و وقع بوريطة ونظيره من الرأس الأخضر، روي ألبرتو فيغيريدو سواريس، على بيان مشترك، وذلك عقب مباحثاتهما الثنائية.

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