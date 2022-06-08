عاجل: الجزائر تعلّق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا

هبة بريس - الرباط

قررت الجزائر، يومه الأربعاء، التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا.

وأبرمت المعاهدة المذكورة، في 8 أكتوبر 2002 بين الجزائر والمملكة الإسبانية.

ويأتي قرار الجزائر، تزامنا وتصريحات رئيس الحكومة الاسباني بيدرو سانشيز أمام البرلمان اليوم الأربعاء، والتي جدد عبرها التأكيد على دعم حكومته للمقترح المغربي للحكم الذاتي كحل واقعي لملف الصحراء المغربية.

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