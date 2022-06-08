عقد اجتماع لجنة وزراء المالية التابعة للاتحاد الإفريقي في المغرب

هبة بريس

تعقد لجنة وزراء المالية ال15 في الاتحاد الافريقي اجتماعا بالمغرب يومي 13 و 14 يونيو الجاري، وفق ما أعلن يوم الثلاثاء 07 يونيو في مقر المنظمة الإفريقية في أديس أبابا.

وتم التوقيع على اتفاقية البلد المضيف لتنظيم هذا الاجتماع أمس في مقر الاتحاد الإفريقي من قبل نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ، السيدة مونيك نسانزاباغانوا ، والسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا- الامم المتحدة السيد محمد عروشي.

وسيشارك اجتماع لجنة وزراء المالية ال15، على الخصوص، وزراء مالية الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي التي تشكل اللجنة، ومفوض الاتحاد الإفريقي للتنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة والإستغلال المنجمي التابع للاتحاد، وخبراء من وزارات المالية باللجنة ، وممثلون دائمون، وكذا ممثلون عن مفوضية الاتحاد الإفريقي والمبادرة الإفريقية لإصلاح الميزانية.

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