Pedestrians, wearing protective masks due to the COVID-19 pandemic, walk past closed shops in the Moroccan capital Rabat on June 10, 2020, as the government declared the extension of coronavirus lockdown until July 10. (Photo by FADEL SENNA / AFP) (Photo by FADEL SENNA/AFP via Getty Images)

كورونا تغزو المدن المغربية من جديد و الحالات الجديدة تلامس الألف

2022-06-08 / 16:23
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

عادت حالات كورونا لتظهر من جديد و بشكل متصاعد خلال الأيام الأخيرة، حيث سجلت أرقام غير مطمئنة خلال أيام الأسبوع الأخير كان من تجلياتها تسجيل قرابة ألف حالة جديدة في الأربع و عشرون ساعة الماضية.

و كشفت الحصيلة اليومية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن تسجيل 938 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، 486 حالة منها تم تسجيلها بجهة الدار البيضاء سطات.

و بهاته الحالات الجديدة التي اكتشفت بعد إجراء حوالي 7765 اختبار فقط، ارتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى مليون و 171 ألف و 972 حالة في المغرب.

هذا و كانت وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية قد طلبت من المواطنين قبل أيام عدم التهاون و التراخي في مواجهة الفيروس التاجي مع عودة ارتداء الكمامات لتفادي أي انتكاسة وبائية.

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