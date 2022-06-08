سانشيز: “موقفنا من مغربية الصحراء رسمي للدولة بكل أجهزتها وكذلك عدد من الدول الكبرى”

هبة بريس ـ متابعة

أكد بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية اليوم أن موقف إسبانيا من مغربية الصحراء هو موقف رسمي و ثابت للدولة الإسبانية بكل أجهزتها.

و أوضح سانشيز خلال مداخلة له بالبرلمان الإسباني أن بلاده، بكل أجهزتها، تدعم مبادرة الحكم الذاتي المغربي باعتبارها حلا أساسيا و وحيدا لنزاع الصحراء.

و جدد رئيس حكومة إسبانيا التأكيد، خلال ذات المداخلة، على الاحترام التام للوحدة الترابية للمغرب و تبني الموقف الرسمي للدولة الإسبانية بخصوص مغربية الصحراء.

و شدد بيدرو سانشيز على أن إسبانيا تدعم بشدة المبادرة المغربية و كذلك الأمر بالنسبة لعدد من الدول الكبرى، موكدا أمام أعضاء برلمان بلده أن فرنسا تدعم كذلك الاقتراح المغربي و كذلك الرئاسة الألمانية التي أقرت بأن الاقتراح المغربي جاد وذو مصداقية، كما تعترف الولايات المتحدة أيضا بالأمر، كما انضمت هولندا إلى هذا الموقف في ماي الأخير.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 0 6