اشتوكة : اعتقال مروح ” سيليسون” قرب المؤسسات التعليمية

ع اللطيف بركة : هبة بريس

بعد ورود معلومات عن تردد شخص على المؤسسات التعليمية، بهدف ترويج ممنوعات، وضع مسؤولي الدرك بسرية أشتوكة أيت باها، خطة للإطاحة بهؤلاء المهددين لصحة الاطفال ، ليتم محاصرة شخص بأحد دواوير الجماعة الترابية واد الصفا الذي قيل أنه هاجم رجال الدرك بواسطة السلاح الابيض .

وتم حجز كمية مهمة من لصاق ” سيليسيون ” لدى الموقوف الذي قاوم قبل إعتقاله، ليتم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار تقديمه الى العدالة بالمنسوب له .

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