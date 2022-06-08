اشتوكة : اعتقال مروح ” سيليسون” قرب المؤسسات التعليمية
ع اللطيف بركة : هبة بريس
بعد ورود معلومات عن تردد شخص على المؤسسات التعليمية، بهدف ترويج ممنوعات، وضع مسؤولي الدرك بسرية أشتوكة أيت باها، خطة للإطاحة بهؤلاء المهددين لصحة الاطفال ، ليتم محاصرة شخص بأحد دواوير الجماعة الترابية واد الصفا الذي قيل أنه هاجم رجال الدرك بواسطة السلاح الابيض .
وتم حجز كمية مهمة من لصاق ” سيليسيون ” لدى الموقوف الذي قاوم قبل إعتقاله، ليتم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار تقديمه الى العدالة بالمنسوب له .
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