المشاورات الوطنية لتجويد المدرسة العمومية تتواصل بسطات ” فيديو”

منفلوطي/ طارق عبلا_ هبة بريس

انسجاما مع المجهودات التي تبذلها وزارة التربية الوطنية والتعليم والرياضة نحو تحقيق الجودة داخل المؤسسات التعليمية، وفي إطار مواكبة المشاورات الوطنية لتجويد المدرسة العمومية والدينامية التي تعرفها المؤسسات التعليمية منذ انطلاقها، احتضن مقر عمالة اقليم سطات صباح اليوم الأربعاء، فعاليات المشاورات الوطنية لتجويد المدرسة المغربية بحضور عامل الاقليم وفعاليات سياسية وتعليمية وأمنية ومجتمعية وفنية.

وبالموازاة مع ذلك، نُظمت ورشات مع كافة المتدخلين والفاعلين السياسيين والجمعويين، تم من خلالها الانصات لحوارات وأفكار المشاركين لما لها من أدوار طلائعية في خلق بيئة تربوية سليمة الإبداعية تختزل في عمقها دلالات تعكس مدرسة الجودة المنشودة.

عبد العالي السعيدي المدير الاقليمي للتعليم بسطات، أكد أن عملية إصلاح المدرسة العمومية هو شأن مجتمعي يستلزم اشراك كافة النسيج المغربي بكافة مكوناته، مشددا على أن المشاورات تأتي تفعيلا للمنهجية الديموقراطية التشاركية المنصوص عليها في دستور المملكة، كركيزة لوضع وتنفيذ السياسات العمومية، وهو ما أكدت عليه أيضا توصيات النموذج التنموي الجديد بشأن ضرورة إشراك المواطنين في صياغة السياسات العمومية و تنفيذها ثم تقييمها لاحقا.

وأضاف السعيدي، أن استثمار خلاصات مختلف عمليات التشخيص، ستساهم لامحالة في صياغة مشروع خارطة الطريق بأولويات وأهداف استراتيجية محددة، مؤكدا على أن الوزارة تعمل جاهدة على خلق نقاش مؤسساتي مفتوح مع مختلف الفاعلين والمتدخلين، حول أولويات الإصلاح خلال السنوات الخمس المقبلة، و إِعمال الذكاء الجماعي في إغناء مشروع خارطة الطريق، وتعزيزها بمقترحات نابعة من الميدان، ومن الفاعلين والمتدخلين الأساسيين، وضمان تملك مضامين مشروع خارطة الطريق من طرف الجميع، إلى جانب حفز الفاعلين الأساسين والشركاء على كافة مستويات المنظومة، على الانخراط الفعال وعلى الالتزام، كل حسب مسؤولياته، في تفعيل خارطة الطريق.

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