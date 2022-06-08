لأول مرة.. الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند يدخل القفص الذهبي

2022-06-08 / 12:04
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هبة بريس - وكالات

بعد ثماني سنوات من الكشف عن علاقتهما من قبل مجلة Closer، تزوج الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند (67 عاماً) والممثلة الفرنسية جولي غاييه (50 عاما).

وتم الزواج في مبنى بلدية Tulle في منطقة Corrèze، المعقل الانتخابي السابق لفرانسوا هولاند (كان نائبًا عن المنطقة من 1988 إلى 1993 ثم من 1997 إلى 2007).

وتعد هذه أول مرة يتزوج فيها الرئيس الفرنسي السابق (2012 _2017) رسميا، بعد العلاقة التي جمعته بالوزيرة السابقة سيغولين رويال واستمرت لسنوات، أنجبا خلالها خمسة أبناء. ثم ارتباطه بعد ذلك بالصحافية فاليري ترييرفايلر.

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