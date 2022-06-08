سعد لمجرد يهدي نجاحه و تفوقه لجلالة الملك محمد السادس

2022-06-08 / 11:54
1
نجلاء مزيان

حل النجم المغربي سعد لمجرد ضيفاً على برنامج “صدى الملاعب” مع الإعلامي مصطفى الآغا على قناة  mbc.

وكشف لمجرد خلال هذه الحلقة عن مجموعة من الأمور و التفاصيل التي تتعلق بحياته الشخصية و المهنية.

و صرح النجم المغربي أن الفرق بينه حاليا وبين شخصيته عام 2007 أثناء انطلاقته، يكمن في تحقيقه لمجموعة من أحلامه، مبرزا أنه لازال في البداية و أن طموحاته كبيرة.

ولم يتمالك سعد لمجرد دموعه على الهواء بعد عرض فيديو له مع والده الفنان البشير عبده، كاشفا أنه يعتبره قدوته، وأهم شخص في حياته، وتعلم منه الكثير.

و أعرب النجم المغربي عن سعادته بالغناء رفقة مجموعة من الفنانين الذين تربطه بهم علاقة طيبة، مثل صابر الرباعي وريدوان وإليسا و محمد رمضان.

و في سياق متصل، فقد أهدى الفنان المغربي كل نجاحاته و تفوقه في المجال الفني لجلالة الملك محمد السادس قائلا :”شخص مهم جدا في حياتي هو سيدي جلالة الملك محمد السادس نصره الله كنقدم لو كل نجاحاتي و كذلك وان بليون و كنقولو سيدي انت معلم”.

و الجدير بالذكر أن العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تصريحات لمجرد و تلقائيته في الاجابة عن أسئلة الإعلامي مصطفى الآغا، و كذا الأسرار التي أفصح عنها خلال الحلقة.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of من بينهن مغربية… عشرون مشاركة بمسابقة ملكة جمال العرب بأمريكا

من بينهن مغربية… عشرون مشاركة بمسابقة ملكة جمال العرب بأمريكا

2022-06-08 / 15:47
Photo of فنانون عرب وأجانب ينعون الشاب خالد في وفاة والدته

فنانون عرب وأجانب ينعون الشاب خالد في وفاة والدته

2022-06-08 / 14:25
Photo of انطلاق فعاليات الدورة ال13 للمهرجان الدولي للشريط الوثائقي بأكادير (فيدادوك)

انطلاق فعاليات الدورة ال13 للمهرجان الدولي للشريط الوثائقي بأكادير…

2022-06-08 / 13:56
Photo of زياد برجي يتعرض لحادث سير.. وهذه تفاصيل حالته الصحية

زياد برجي يتعرض لحادث سير.. وهذه تفاصيل حالته الصحية

2022-06-08 / 10:41
Photo of من دبي.. طوني خليفة يعلن عن مشروعه الإعلامي الجديد “المشهد”

من دبي.. طوني خليفة يعلن عن مشروعه الإعلامي الجديد…

2022-06-07 / 14:13
Photo of بعد شائعات الانفصال.. العوضي ل”ياسمين عبد العزيز”: “بحبك”

بعد شائعات الانفصال.. العوضي ل”ياسمين عبد العزيز”: “بحبك”

2022-06-07 / 09:25
Photo of ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة زوجها على انستغرام وتعلق: “الشدائد تعلمك أنه ليس لك إلا الله”

ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة زوجها على انستغرام وتعلق:…

2022-06-06 / 17:25
Photo of منظمو “البولفار” يعلنون رسميا عودة تنظيم أشهر مهرجان بالدار البيضاء

منظمو “البولفار” يعلنون رسميا عودة تنظيم أشهر مهرجان بالدار…

2022-06-06 / 15:00
Photo of مهرجان تطوان يناقش قضايا السينما والتراث السينمائي في العصر الرقمي

مهرجان تطوان يناقش قضايا السينما والتراث السينمائي في العصر…

2022-06-06 / 13:47
Photo of “من الموضة إلى الكتاب”.. لقاءات أدبية بين الكتاب الإيطاليين والمغاربة

“من الموضة إلى الكتاب”.. لقاءات أدبية بين الكتاب الإيطاليين…

2022-06-06 / 13:19

تعليق واحد

  1. أي نجاح حققه هذا الشاب آلا يخجل من نفسه كيف يقول اهدي نجاحي لصاحب الجلالة هل الأغاني والكلام السوقي التافه يعتبر نجاح…؟ آهو دكتوراه حصلت عليها في علم من العلوم تشرف المغرب وتستحق أن تهدى لملك البلاد ..؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق