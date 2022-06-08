سعد لمجرد يهدي نجاحه و تفوقه لجلالة الملك محمد السادس

نجلاء مزيان

حل النجم المغربي سعد لمجرد ضيفاً على برنامج “صدى الملاعب” مع الإعلامي مصطفى الآغا على قناة mbc.

وكشف لمجرد خلال هذه الحلقة عن مجموعة من الأمور و التفاصيل التي تتعلق بحياته الشخصية و المهنية.

و صرح النجم المغربي أن الفرق بينه حاليا وبين شخصيته عام 2007 أثناء انطلاقته، يكمن في تحقيقه لمجموعة من أحلامه، مبرزا أنه لازال في البداية و أن طموحاته كبيرة.

ولم يتمالك سعد لمجرد دموعه على الهواء بعد عرض فيديو له مع والده الفنان البشير عبده، كاشفا أنه يعتبره قدوته، وأهم شخص في حياته، وتعلم منه الكثير.

و أعرب النجم المغربي عن سعادته بالغناء رفقة مجموعة من الفنانين الذين تربطه بهم علاقة طيبة، مثل صابر الرباعي وريدوان وإليسا و محمد رمضان.

و في سياق متصل، فقد أهدى الفنان المغربي كل نجاحاته و تفوقه في المجال الفني لجلالة الملك محمد السادس قائلا :”شخص مهم جدا في حياتي هو سيدي جلالة الملك محمد السادس نصره الله كنقدم لو كل نجاحاتي و كذلك وان بليون و كنقولو سيدي انت معلم”.

و الجدير بالذكر أن العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تصريحات لمجرد و تلقائيته في الاجابة عن أسئلة الإعلامي مصطفى الآغا، و كذا الأسرار التي أفصح عنها خلال الحلقة.

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