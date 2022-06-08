سعد لمجرد يهدي نجاحه و تفوقه لجلالة الملك محمد السادس

2022-06-08 / 11:54
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نجلاء مزيان

حل النجم المغربي سعد لمجرد ضيفاً على برنامج “صدى الملاعب” مع الإعلامي مصطفى الآغا على قناة  mbc.

وكشف لمجرد خلال هذه الحلقة عن مجموعة من الأمور و التفاصيل التي تتعلق بحياته الشخصية و المهنية.

و صرح النجم المغربي أن الفرق بينه حاليا وبين شخصيته عام 2007 أثناء انطلاقته، يكمن في تحقيقه لمجموعة من أحلامه، مبرزا أنه لازال في البداية و أن طموحاته كبيرة.

ولم يتمالك سعد لمجرد دموعه على الهواء بعد عرض فيديو له مع والده الفنان البشير عبده، كاشفا أنه يعتبره قدوته، وأهم شخص في حياته، وتعلم منه الكثير.

و أعرب النجم المغربي عن سعادته بالغناء رفقة مجموعة من الفنانين الذين تربطه بهم علاقة طيبة، مثل صابر الرباعي وريدوان وإليسا و محمد رمضان.

و في سياق متصل، فقد أهدى الفنان المغربي كل نجاحاته و تفوقه في المجال الفني لجلالة الملك محمد السادس قائلا :”شخص مهم جدا في حياتي هو سيدي جلالة الملك محمد السادس نصره الله كنقدم لو كل نجاحاتي و كذلك وان بليون و كنقولو سيدي انت معلم”.

و الجدير بالذكر أن العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تصريحات لمجرد و تلقائيته في الاجابة عن أسئلة الإعلامي مصطفى الآغا، و كذا الأسرار التي أفصح عنها خلال الحلقة.

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