البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ 385 مرشحا للهجرة السرية

هبة بريس

علم لدى مصدر عسكري أن وحدات لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية، تعمل في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، قدمت المساعدة، خلال الفترة ما بين 30 ماي و 06 يونيو 2022، لما مجموعه 385 مرشحا للهجرة غير الشرعية، ينحدر معظمهم من إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم نساء وقاصرون.

وأوضح المصدر ذاته، أن المرشحين الذين تم إنقاذهم، والذين كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، تلقوا الإسعافات الأولية على متن وحدات البحرية الملكية، قبل أن يتم نقلهم إلى أقرب موانئ المملكة للقيام بالمساطر الجاري بها العمل.

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