البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ 385 مرشحا للهجرة السرية
هبة بريس
علم لدى مصدر عسكري أن وحدات لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية، تعمل في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، قدمت المساعدة، خلال الفترة ما بين 30 ماي و 06 يونيو 2022، لما مجموعه 385 مرشحا للهجرة غير الشرعية، ينحدر معظمهم من إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم نساء وقاصرون.
وأوضح المصدر ذاته، أن المرشحين الذين تم إنقاذهم، والذين كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، تلقوا الإسعافات الأولية على متن وحدات البحرية الملكية، قبل أن يتم نقلهم إلى أقرب موانئ المملكة للقيام بالمساطر الجاري بها العمل.
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18 تعليقات
بفعل يجب محاربة ظاهرة الهجرة السرية عبر قوارب الموت التي يذهب ضحايا الابرياء القاصرين وشباب وكذالك نساء…
المسبب الرئيسي للحد من انتشار ظاهرة الهجرة السرية يجب على الحكومة أن تراعي متطلبات الشباب العاطل والحاصل على دراسات عليا…
لمحاربة الحد من انتشار ظاهرة الهجرة السرية عبر قوارب الموت ويضحي الشباب بنفسه يجب على الحكومة أن تجد حلا مناسبا لهذه الظاهرة…..
الحل الأفضل للحد من انتشارها هو يجب على الحكومة أن تجد فرص العمل للشباب العاطل والحاصل على دراسات عليا…
كثرة الاستثمارات في المغرب كوسيلة للحد من ضاهرة الهجرة السرية….
يجب على السيد الحموشي ان يكثر من المراقبات والأجهزة الأمنية للحد من انتشار ظاهرة الهجرة السرية عبر قوارب الموت..
يجب ان تكون المساعدة من طرف الوحدات العسكرية التابعة للبحرية الملكية للمترشحين. الغير الشرعية.
يجب انقاذهم ووضع لهم القوانين تساعدهم على الإقامة…
في نظري يجب على السلطات الأمنية مع تنسيق السلطات الأمنية الإسبانية بترحيل كل واحد منهم إلى بلدهم.
يجب محاربة الاشخاص الذين يتاجرون في الهجرة السرية بمباليغ باهضة وللأسف الشديد بعض الاحيان لم تنجح عملية الهجرة السرية وذهب ذالك هباءا منثورا ماديا وبشريا لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
الدولة هي المسؤولة الوحيدة عن ارتفاع ظاهرة الهجرة السرية وذالك كثرة البطالة والتشرد مما يجعل شبابنا بالتضحية بارواحهم والمغادرة من وطنهم بأي وجه كان…
يفضلون الغرق ويسلمون انفسهم إلى حوت القرش ولا يعيشون في القهر و دل والاحتكار والمضاربة في المعيشة والاسعار الملتهبة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم…
هناك العديد من الشباب العاطل والحاصل على دراسات عليا ممتازة ولم يجد عملا يساعده على هذا الزمن ولقمة العيش وعيشة راضية مرضية بكرامة وسيادة واستقرار ولكن للاسف الشديد العكس صحيح مما يؤدي بنفسه إلى التهلكة بحياته وترجع المسؤولية الحكومة الجديدة…..
نطالب باعادتهم الى بلدهم بدون مشاكل ولا عراقيل تشكل لهم خطورة في حياتهم يجب على السلطات الأمنية بمعاملتم في أحسن الأحوال بدون تعذيبهم…
حتى في المغرب كثرة لدينا ضاهرة هجرة الأفارقة فهم يتدفقون على المغرب بدون إقامة شرعية لهذا يجب على الحكومة أن تضع حدا لهؤلاء الأفارقة لأنهم يسببون خطورة على المغرب…
عوض ترحيلهم إلى بلدهم يقمون باستغلالهم او تعذيبهم وحسبنا آلله ونعم الوكيل..
الحل الأفضل هو تشغيل الشباب وفرص العمل وكثر والورشات والاستثمارات لخلق فرص العمل والنهوض بمغرب أفضل بكثير من السابق لتحدي ضاهرة الهجرة السرية عبر قوارب الموت التي يذهب ضحايا الابرياء القاصرين وشباب وكذالك نساء ولاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
الهجرة السرية حطمت رقما قياسيا في العالم وبالاخص في إفريقيا أرقام مدهشة والاسباب واضحة كوضوح الشمس (البطالة والتشرد والارتفاع في المعيشة.ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.