زياد برجي يتعرض لحادث سير.. وهذه تفاصيل حالته الصحية

القسم الفني

تعرض النجم اللبناني زياد برجي، لحادث سير أثناء تصويره إحدى أغانيه على الشاطئ، حيث تم نقله إثر ذلك إلى المستشفى للتأكد من سلامته الصحية.

و شارك الفنان اللبناني متابعيه بمنصات التواصل الاجتماعي، تفاصيل الحادث، حيث نشر مقطع يوثق لحظة انقلاب السيارة الصغيرة التي كان يقودها وهي من نوع Buggy”.

وسارع فريق العمل للإقتراب من زياد والإطمئنان عليه و نقله بسيارة للصليب الأحمر على الفور إلى مستشفى لتلقي العلاج و الاطمئنان على حالته الصحية وإجراء الفحوصات اللازمة.

و علق زياد على الفيديو :”حبيت شاركن بهالفيديو مش لوجعلكن قلبكن بس لوصلكن انه يلي بتكون امو راضية عنو ما بتقتله الشدة الحمد لله عكل شي”.

يذكر أنها المرة الثانية، التي يتعرض فيها برجي، لحادث أثناء تصوير عمل فني ففي العام 2013، تعرض لحادث أثناء تصويره لمشهد مع الممثلة رانيا عيسى في مسلسل “حبيب ميرا”، وذلك أثناء ملاحقتهما لسارق إذ سقط الفنان أرضا، وتعرض حينها لعدة جروح في جسده.

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