زياد برجي يتعرض لحادث سير.. وهذه تفاصيل حالته الصحية

2022-06-08 / 10:41
0
القسم الفني

تعرض النجم اللبناني زياد برجي، لحادث سير أثناء تصويره إحدى أغانيه على الشاطئ، حيث تم نقله إثر ذلك إلى المستشفى للتأكد من سلامته الصحية.

و شارك الفنان اللبناني متابعيه بمنصات التواصل الاجتماعي، تفاصيل الحادث، حيث نشر مقطع يوثق لحظة انقلاب السيارة الصغيرة التي كان يقودها وهي من نوع Buggy”.

وسارع فريق العمل للإقتراب من زياد والإطمئنان عليه و نقله بسيارة للصليب الأحمر على الفور إلى مستشفى لتلقي العلاج و الاطمئنان على حالته الصحية وإجراء الفحوصات اللازمة.

و علق زياد على الفيديو :”حبيت شاركن بهالفيديو مش لوجعلكن قلبكن بس لوصلكن انه يلي بتكون امو راضية عنو ما بتقتله الشدة الحمد لله عكل شي”.

يذكر أنها المرة الثانية، التي يتعرض فيها برجي، لحادث أثناء تصوير عمل فني ففي العام 2013، تعرض لحادث أثناء تصويره لمشهد مع الممثلة رانيا عيسى في مسلسل “حبيب ميرا”، وذلك أثناء ملاحقتهما لسارق إذ سقط الفنان أرضا، وتعرض  حينها لعدة جروح في جسده.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of سعد لمجرد يهدي نجاحه و تفوقه لجلالة الملك محمد السادس

سعد لمجرد يهدي نجاحه و تفوقه لجلالة الملك محمد…

2022-06-08 / 11:54
Photo of من دبي.. طوني خليفة يعلن عن مشروعه الإعلامي الجديد “المشهد”

من دبي.. طوني خليفة يعلن عن مشروعه الإعلامي الجديد…

2022-06-07 / 14:13
Photo of بعد شائعات الانفصال.. العوضي ل”ياسمين عبد العزيز”: “بحبك”

بعد شائعات الانفصال.. العوضي ل”ياسمين عبد العزيز”: “بحبك”

2022-06-07 / 09:25
Photo of ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة زوجها على انستغرام وتعلق: “الشدائد تعلمك أنه ليس لك إلا الله”

ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة زوجها على انستغرام وتعلق:…

2022-06-06 / 17:25
Photo of منظمو “البولفار” يعلنون رسميا عودة تنظيم أشهر مهرجان بالدار البيضاء

منظمو “البولفار” يعلنون رسميا عودة تنظيم أشهر مهرجان بالدار…

2022-06-06 / 15:00
Photo of مهرجان تطوان يناقش قضايا السينما والتراث السينمائي في العصر الرقمي

مهرجان تطوان يناقش قضايا السينما والتراث السينمائي في العصر…

2022-06-06 / 13:47
Photo of “من الموضة إلى الكتاب”.. لقاءات أدبية بين الكتاب الإيطاليين والمغاربة

“من الموضة إلى الكتاب”.. لقاءات أدبية بين الكتاب الإيطاليين…

2022-06-06 / 13:19
Photo of جناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض الكتاب يناقش تحديات الأخوَّة الإنسانية

جناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض الكتاب يناقش تحديات الأخوَّة…

2022-06-05 / 15:30
Photo of في بيان رسمي.. شاكيرا تعلن انفصالها عن بيكيه

في بيان رسمي.. شاكيرا تعلن انفصالها عن بيكيه

2022-06-04 / 12:53
Photo of فرح الفاسي تعلن مشاركتها كعضو لجنة تحكيم بمهرجان الداخلة

فرح الفاسي تعلن مشاركتها كعضو لجنة تحكيم بمهرجان الداخلة

2022-06-03 / 15:49

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق