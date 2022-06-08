Le ministre du Transport et de la Logistique, Mohammed Abdeljalil, répond à une question orale à la Chambre des représentants. 06122021 - Rabat

عملية مرحبا.. عبد الجليل: “تم الترخيص لرحلات 48 شركة طيران منها ثلاث مغربية”

2022-06-08 / 11:30
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

انطلقت قبل أيام عملية مرحبا لاستقبال أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج و ذلك وسط إجراءات و تدابير تنظيمية محكمة لتمر في أحسن الظروف.

و في هذا الصدد، أكد محمد عبد الجليل وزير النقل و اللوجيستيك أن كافة المصالح المختصة التي تشرف على تدبير مراحل عملية مرحبا اتخذت كل التدابير لتوفير ظروف مثالية للمسافرين.

و أوضح عبد الجليل في مداخلة له بالغرفة الثانية للبرلمان أنه و إلى جانب توفير خطوط بحرية متنوعة، فقد بلغ عدد شركات الطيران التي تم الترخيص لها لحوالي 48 شركة منها ثلاث شركات مغربية.

و أورد وزير النقل و اللوجيستيك بأن هاته الشركات التي رخصت لها السلطات المغربية ستمكن من تأمين ما مجموعه 1664 رحلة أسبوعية من و إلى 115 مطارا في 46 بلدا في العالم.

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