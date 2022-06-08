اللجنة الأولمبية تحفز الأبطال المغاربة ب100 ألف درهم للفوز بذهبية ألعاب وهران

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية المغربية عن قائمة التحفيزات المادية التي تنتظر أعضاء الوفد المغربي الذي سيمثل علم البلاد في الألعاب المتوسطية التي تحتضنها الجزائر خلال هذا الشهر.

و تقرر تخصيص تحفيز مادي بقيمة 100 ألف درهم لكل رياضي في الرياضات الفردية من بين الرياضات الخمسة عشر التي يشارك فيها الأبطال المغاربة في حالة فوزهم بميدالية ذهبية.

و قررت اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية كذلك منح أي بطل أو بطلة مبلغ 50 ألف درهم في حالة الفوز بالميدالية الفضية، و25 ألف درهم لمن يفوز بميدالية برونزية.

أما في الأصناف الرياضية التي تضم من 2 إلى 4 رياضيين، فسيحصل المتوجون بالذهب على تحفيز مالي بقيمة 50 ألف درهم لكل فرد في المجموعة، و25 ألف درهم للفرد في حال الفوز بميدالية فضية، و15 ألف درهم إذا حققوا الميدالية البرونزية.

أما في الرياضات الجماعية التي تضم من خمسة أفراد و ما فوق، فالفائزون بالذهب سيحصلون على تحفيز بقيمة 30 ألف درهم لكل فرد، و20 ألف للفرد في حالة الفوز بميدالية فضية، و10 آلاف درهم في حالة الفوز بالبرونزية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0