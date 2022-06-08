لتحسين دخل الشباب.. تدشين منصة الإدماج الاقتصادي ضواحي البيضاء

2022-06-08 / 10:20
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

في إطار تقريب الخدمات من المواطنين، و لتحسين الإدماج الاقتصادي للشباب و تحسين دخلهم، تم تدشين مقر جديد لفرع المنصة الإقليمية بالنواصر.

و قام عبد الله شاطر عامل إقليم النواصر، مصحوبا بعدد من الشخصيات المحلية، بتدشين مقر فرع المنصة الإقليمية لدعم ومواكبة الإدماج الاقتصادي للشباب بجماعة أولاد صالح.

و يندرج هذا المشروع الذي مولت جزء منه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب المتراوحة أعمارهم بين 18 و 45 سنة.

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