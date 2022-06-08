جون بايدن

بايدن: عدد ضحايا الأسلحة النارية يتجاوز قتلى الجيش والشرطة

2022-06-08 / 09:30
0
هبة بريس - وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن عدد ضحايا الأسلحة النارية من أطفال المدارس يتجاوز عدد قتلى الجيش والشرطة مجتمعين.

جاء ذلك في تدوينة نشرها بايدن، على صفحته الرسمية في “تويتر”، قال فيها إن إحصائيات ضحايا أطفال المدارس الذين لقوا حتفهم بسبب الأسلحة النارية، خلال العقدين الماضيين، تجاوز عدد القتلى من الجنود في العمليات العسكرية والأمنية التي تقوم بها قوات الشرطة والجيش مجتمعين.

وتابع: “يجب أن نفكر مليا في هذا الأمر ولنسأل أنفسنا عن حجم المذابح التي يمكن أن نصل إليها حتى يتم تغيير قواعد بيع السلاح”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of لأول مرة.. الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند يدخل القفص الذهبي

لأول مرة.. الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند يدخل القفص…

2022-06-08 / 12:04
Photo of أخيرا.. شاحن موحد لكل الأجهزة الإلكترونية “في أوروبا”

أخيرا.. شاحن موحد لكل الأجهزة الإلكترونية “في أوروبا”

2022-06-07 / 23:24
Photo of سينيوورلد” تسحب فيلما عن فاطمة ابنة النبي محمد بعد احتجاج مسلمين

سينيوورلد” تسحب فيلما عن فاطمة ابنة النبي محمد بعد…

2022-06-07 / 21:19
Photo of مقتل 3 أشخاص في بلغاريا جراء اصطدام قطار ركاب بشاحنة

مقتل 3 أشخاص في بلغاريا جراء اصطدام قطار ركاب…

2022-06-07 / 19:35
Photo of الإمارات تسجل 5 إصابات جديدة بجدري القردة

الإمارات تسجل 5 إصابات جديدة بجدري القردة

2022-06-07 / 18:55
Photo of حادث سير يخلف 5 قتلى من ذوي الاحتياجات الخاصة بأمريكا

حادث سير يخلف 5 قتلى من ذوي الاحتياجات الخاصة…

2022-06-07 / 18:18
Photo of ألمانيا.. مقتل شخصين في حادث إطلاق نار داخل متجر

ألمانيا.. مقتل شخصين في حادث إطلاق نار داخل متجر

2022-06-07 / 16:54
Photo of تونس تعتزم حذف مادة “الإسلام دين الدولة” من الدستور

تونس تعتزم حذف مادة “الإسلام دين الدولة” من الدستور

2022-06-07 / 11:17
Photo of بعد حوادث إطلاق النار.. نيويورك ترفع سن حيازة البنادق شبه الآلية

بعد حوادث إطلاق النار.. نيويورك ترفع سن حيازة البنادق…

2022-06-07 / 09:33
Photo of بلينكن: أزمة الحبوب متعمدة وبوتين يمارس الابتزاز

بلينكن: أزمة الحبوب متعمدة وبوتين يمارس الابتزاز

2022-06-06 / 23:08

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق