بايدن: عدد ضحايا الأسلحة النارية يتجاوز قتلى الجيش والشرطة

هبة بريس - وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن عدد ضحايا الأسلحة النارية من أطفال المدارس يتجاوز عدد قتلى الجيش والشرطة مجتمعين.

جاء ذلك في تدوينة نشرها بايدن، على صفحته الرسمية في “تويتر”، قال فيها إن إحصائيات ضحايا أطفال المدارس الذين لقوا حتفهم بسبب الأسلحة النارية، خلال العقدين الماضيين، تجاوز عدد القتلى من الجنود في العمليات العسكرية والأمنية التي تقوم بها قوات الشرطة والجيش مجتمعين.

وتابع: “يجب أن نفكر مليا في هذا الأمر ولنسأل أنفسنا عن حجم المذابح التي يمكن أن نصل إليها حتى يتم تغيير قواعد بيع السلاح”.

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