وزير النقل: “سيتم تنظيم 45 رحلة يوميا بين مينائي طنجة و الجزيرة الخضراء”

2022-06-08 / 12:10
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

انطلقت عملية مرحبا لاستقبال أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في ظروف جيدة و بتنسيق محكم و عال بين المغرب و إسبانيا.

و في هذا الصدد، أكد محمد عبد الجليل وزير النقل و اللوجيستيك بأن كل الظروف مهيأة لاستقبال مغاربة العالم في مختلف المعابر الحدودية في احسن الظروف.

و أوضح عبد الجليل بأنه يتوقع أن تستقبل الموانئ المغربية قرابة نصف مليون مسافر خلال فترات الذروة من عملية مرحبا و هو ما دفع كافة الجهات المعنية بعملية مرحبا لاتخاذ كل الإجراءات و التدابير لضمان سير العملية في ظروف مثالية.

و أورد وزير النقل و اللوجيستيك خلال مداخلة له أمام مستشاري الأمة أن الخط البحري الرئيسي بين ميناء طنجة المتوسط وميناء الجزيرة الخضراء بإسبانيا سيوفر حوالي 45 رحلة يوميا خلال ذات المرحلة.

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