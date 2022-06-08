جريمة بشعة تهز وارزازات.. شاب يقتل والدته باستعمال “ياجورة”

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الجهوي بمدينة وارزازات، مساء أمس الثلاثاء 07 يونيو الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 23 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب جريمة القتل العمد في حق الأصول (والدته).

وقد جرى توقيف المشتبه فيه، الذي كان نزيل مستشفى الأمراض العقلية في وقت سابق، بمنزل أسرته بحي “تامتقلات” بمدينة ورزازات، وذلك مباشرة بعد إقدامه على تعريض والدته لاعتداء جسدي خطير باستعمال حجر مخصص للبناء تسبب في وفاتها نتيجة مضاعفات إصابتها على مستوى الرأس.

وقد تم اخضاع المشتبه فيه لإجراءات البحث القضائي الذي تجريه المصلحة الجهوية للشرطة القضائية تحت اشراف النيابة العامة المختصة، وذاك لتحديد كافة الظروف والملابسات والخلفيات المحيطة بارتكاب هذه الجريمة.

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