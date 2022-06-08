جريمة بشعة تهز وارزازات.. شاب يقتل والدته باستعمال “ياجورة”
هبة بريس
تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الجهوي بمدينة وارزازات، مساء أمس الثلاثاء 07 يونيو الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 23 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب جريمة القتل العمد في حق الأصول (والدته).
وقد جرى توقيف المشتبه فيه، الذي كان نزيل مستشفى الأمراض العقلية في وقت سابق، بمنزل أسرته بحي “تامتقلات” بمدينة ورزازات، وذلك مباشرة بعد إقدامه على تعريض والدته لاعتداء جسدي خطير باستعمال حجر مخصص للبناء تسبب في وفاتها نتيجة مضاعفات إصابتها على مستوى الرأس.
وقد تم اخضاع المشتبه فيه لإجراءات البحث القضائي الذي تجريه المصلحة الجهوية للشرطة القضائية تحت اشراف النيابة العامة المختصة، وذاك لتحديد كافة الظروف والملابسات والخلفيات المحيطة بارتكاب هذه الجريمة.
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19 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.كيف وصل الامر الى قتل الوالدين نتاسف عن هذا المشهد المدمي للقلب..
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
سلم يارب سلم يارب نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة..
اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها الفردوس الاعلى مع النبيين والصديقين والصالحين والشهداء وحسن أولئك رفيقا اللهم امين يارب العالمين..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم لله الأمر من قبل ومن بعد اللهم اهدي شبابنا ..
استغفر الله العظيم ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم نتمنى الإعدام فورا لمرتكب الجريمة. ليكون عبرة لغيره..
انتشار الخمور والمخدرات ومقاهي الشيشة والرذيلة والفساد يجب الردع بالقوانين الزجرية.. ..
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل انها علامة الساعة اللهم اللطف يارب ..
هذه الجريمة سببها الرئيسي هو البعد عن الدين وتناول المخدرات واستعمال الحبوب المهلوسة ..
اللهم إنا هذا منكر حسبي الله ونعم الوكيل .اللهم ارحم الفقيدة .
حسبي الله ونعم الوكيل اللهم رودنا إليك ردا جميلا يارب العالمين ..
لا حول ولاقوة الابالله العلي العظيم حسبي الله ونعم الوكيل..
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبي الله ونعم الوكيل نقص في التربية والنشوء اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض..
المخدرات القوية السبب الأول والأخير في مثل هذه المصائب والابتعاد عن الدين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأتوب إليه…
حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله ..
حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولاقوة الابالله العلي العظيم اللهم ارحمها واغفر لها واجعل قبرها روضه من رياض الجنة..
حسبيا الله ونعم الوكيل يارب اللهم اهدي ابناء المسلمين ياربي ارحمها ..
نعود بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا اللهم ردنا اليك ردا جميلا عندما يلتقي الجهل والفساد وحروب الهلوسة والمخدرات فتوقع الاغرب من ذالك..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نطالب بالقصاص وتطبيق حكم الله في المجرمين.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..