طقس الأربعاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا بعدد من مناطق المملكة، بما في ذلك الجنوب-الشرقي، والمنطقة الشرقية، وداخل كل من منطقة سوس والأقاليم الجنوبية، والسهول الداخلية وشمال الريف.

كما يرتقب تشكل كتل ضبابية محلية بالسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي، فضلا عن نزول قطرات مطرية متفرقة مع احتمال بروز الرعد فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط.

ومن المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما على السواحل الوسطى وجنوب المملكة، مع تناثر حبات من الغبار محليا بداخل الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و 16 درجة بالأطلس، وما بين 22 و 28 درجة بأقصى كل من الجنوب والجنوب-الشرقي للمملكة، وستكون ما بين 17 و 23 درجة بباقي الأرجاء.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف بعض الانخفاض الطفيف بشمال المملكة وبالمنطقة الشرقية، بينما سترتفع بباقي جهات المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج مؤقتا في الصباح الباكر بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين رأس سبارتيل والمهدية، وهائجا إلى محليا قوي الهيجان بباقي السواحل.

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