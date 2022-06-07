عامل تازة يرفض تحويل السوق الأسبوعي من مكانه .

هبة بريس _ ع المحياوي

ع محياوي _ هبة بريس

وجه عامل إقليم تازة مراسلة عاجلة لرئيس المجلس الجماعي لمدينة تازة ” تتوفر هبة بريس على نسخة منها” يرفض فيها تحويل السوق الاسبوعي للمدينة الذي سبق ذكره بمجرد إعلان جماعة تازة عن إصدار قرار تحويله في إطار الدورة الاستثنائية لشهر دجنبر 2021, من مكانه الحالي الكائن بشارع بئر انزران (طريق وجدة) إلى مقره الجديد الكائن بالطريق الجهوية رقم 505 تفعيلا لمقرر المجلس المتخد في ذات الدورة والقاضي بالإبقاء على مقرر تحويل السوق الأسبوعي من القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 21/3243 الكائنة بطريق وجدة الى الملك المسمى صلاح ذي الرسم العقاري عدد 21/434334 الكائنة بالطريق الجهوية رقم 505. وكدلك للاسباب التقنية والتنظيمية للسوق الاسبوعي من بناء سور وقائي للسوق وغياب دفتر التحملات للسوق الاسبوعي الجديد وللمحلات التجارية المتواجدة به …

الاعلان عن تحويل السوق الاسبوعي من طرف رئيس جماعة تازة يشوبه مجموعة الاختلالات والتسرع في إتخاد القرار ومنها

1- الاعلان عن التحويل يتم بعد تأشير عامل الإقليم وبعد نشر القرار في الجريدة الرسمية وهو ما لم يتم.

2- تدبير السوق الاسبوعي يتم عن طريقة التدبير المفوض وهو يعني بعد فتح عروض صفقة التدبير المفوض للسوق الاسبوعي والمصادقة عليها من طرف سلطة الوصاية وهو الذي لم يتم الى حدود اليوم ولن يتم في الوقت العاجل ولم يستوفي المساطير المعتمدة في قانون الصفقات العمومية اما سلك التدبير المباشر اعتمادا على المصالح الجماعية فهو خرق لطريقة التدبير التي صادق عليها المجلس .

القرار تم توقيعه من طرف رئيس جماعة تازة يوم 03 يونيو 2022 من أجل إرساله لعامل إقليم تازة وبدورها تقوم بمراسلة مصالح الداخلية لنشره في الجريدة الرسمية، كل هده الإجراءات تتم عن طريق السلم الاداري والوقت الدي ستستغرقه الى حين نشره بالجريدة الرسمية.

ثانيا الى حد اليوم لم يتم طلب عروض من أجل التدبير المفوض لمرافق السوق الاسبوعي الجديد وإن تمت في الاسابيع المقبلة تعرف الوقت الذي تستغرقه طلب عروض الصفقات العمومية والتأشير عليها من طرف السلطات الإقليمية…الخ.

اما تدبير السوق الاسبوعي بالتدبير المباشر من طرف جماعة تازة فسيكون خرقا لمقررات المجلس الذي صادق على طريقة تدبير السوق الاسبوعي عن طريق التدبير المفوض.

جدير بالذكر ، أن عبدالواحد المسعودي رئيس جماعة تازة أصدر قرارا يوم بتاريخ 3 يونيو الجاري يقضي بتحويل السوق الأسبوعي

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