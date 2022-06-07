شجار حول فتاة ينتهي بجريمة قتل بشعة بطنجة
هبة بريس – مكتب طنجة
اهتز حي تجزئة الخير بمنطقة الجيراري ، مساء اليوم الثلاثاء على وقع جريمة قتل بشعة إثر خلاف بين شابين حول فتاة .
وحول تفاصيل الجريمة المروعة ، قالت مصادر الموقع ان شجارا نشب بين شابين في العشرينات من العمر حول فتاة ، انتهى بتوجيه الجاني لطعنات غادرة للضحية الذي سقط مدرجا في دمائه قبل ان يفارق الحياة بعد ان فقد كمية كبيرة من الدم .
واستنفرت الجريمة المصالح الامنية التي باشرت ابحاثها وتحرياتها في انتظار توقيف الجاني الذي فر الى وجهة مجهولة ، في الوقت الذي تم فيه نقل جثة الضحية صوب مستودع الاموات التابع لمستشفى محمد الخامس الجهوي بطنجة .
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3 تعليقات
3indama yaghib dikro llah,wa lkhorouj 3an 9awlih,ta9a3 hadihi lkawarit wa hadihi lmachakil,wa lihada yajib Al istitmar ftarbia al islamia wa tachji3 hofad l9oran lkarim
الى جمعيات الموت!!
هو يقتل و نطالب بعدم تطبيق شرع الله عليه!!
امريكا التي تحكم و تتسيد تطبقه…يقضي فترة من السجن و يطلق سراحه بعد ان يستقيم !!
اغلقتم الكتاتيب القرانية،والمسيد فانتضروا مزيدا من التصعيد يا مسؤؤلون والله لن نسامحكم والحساب يوم القيامة عسير جدا والله يمهل ولايهمل ياعلمانيين المغرب مصاب الان بسكتة قلبية لا ينفع معها دواء والسبب المسؤؤاون في هذا،البلد الذين،خربوا البلاد والعباد والشيطان بريء،من افعالكم، ايها،المجرمون،سارقين أموال هذا الشعب الصبور الذي لاحول له ولاقوة،والعمر قصير،يا حراس العقيدة،وحماة الاسلام فلا انتم حراس عقيدة ولا انتم حماة اسلام والاسلام بريء منكم براءة الذءب،من دم يوسف،عليه السلام