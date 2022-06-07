شجار حول فتاة ينتهي بجريمة قتل بشعة بطنجة

هبة بريس – مكتب طنجة

اهتز حي تجزئة الخير بمنطقة الجيراري ، مساء اليوم الثلاثاء على وقع جريمة قتل بشعة إثر خلاف بين شابين حول فتاة .

وحول تفاصيل الجريمة المروعة ، قالت مصادر الموقع ان شجارا نشب بين شابين في العشرينات من العمر حول فتاة ، انتهى بتوجيه الجاني لطعنات غادرة للضحية الذي سقط مدرجا في دمائه قبل ان يفارق الحياة بعد ان فقد كمية كبيرة من الدم .

واستنفرت الجريمة المصالح الامنية التي باشرت ابحاثها وتحرياتها في انتظار توقيف الجاني الذي فر الى وجهة مجهولة ، في الوقت الذي تم فيه نقل جثة الضحية صوب مستودع الاموات التابع لمستشفى محمد الخامس الجهوي بطنجة .

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