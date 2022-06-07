الصورة تعبيرية

سينيوورلد” تسحب فيلما عن فاطمة ابنة النبي محمد بعد احتجاج مسلمين

2022-06-07 / 21:19
1
هبة بريس _ وكالات

أعلنت شبكة “سينيوورد” البريطانية لدور السينما، الثلاثاء، أنها ألغت عرض فيلم “ذي لايدي أوف هافن” في بريطانيا بعد تظاهرات لمسلمين أمام دور السينما ضد هذا الفيلم الذي يدور حول حول، فاطمة الزهراء، ابنة النبي محمد.

وتطالب عريضة إلكترونية وقعها أكثر من 119 ألف شخص بسحب الفيلم الذي وصف بأنه “مهين” و”عنصري”.

وبحسب صحيفة “الغارديان”، تظاهر مسلمون أيضا خارج صالات “سينيوورلد” في الكثير من المدن معتبرين أن الفيلم “مسيء للدين الإسلامي”.

وقال أحد الناطقين باسم المجموعة “نظرا إلى الحوادث الأخيرة المتعلقة بعرض +ذي لايدي أوف هافن+ قررنا إلغاء العروض المقبلة لفيلم على مستوى البلاد لضمان سلامة طاقمنا وزبائننا”. خصوصا في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وهذا الفيلم الدرامي البريطاني الذي أخرجه، إيلي كينغ، وبدأ عرضه في الدور البريطانية الجمعة، هو الأول الذي يتناول شخصية، فاطمة الزهراء، ابنة النبي محمد، زوجة، علي بن أبي طالب.

وانتقد أحد أعضاء مجلس اللوردات إلغاء عرض الفيلم باعتباره “كارثيا على الفنون، وخطيرا على حرية التعبير”.

ودافع منتج الفيلم، مالك شليباك، لصحيفة “الغارديان”عن حقوق المتظاهرين في التعبير عن استيائهم، لكنه قال إنه “سخيف ويتعارض مع القيم البريطانية” لسحب الفيلم بالكامل.

وقال إن دور السينما يجب أن “تدافع عن حقها في عرض الأفلام التي يريد الناس مشاهدتها” بدلا من الرضوخ “للضغوط

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أخيرا.. شاحن موحد لكل الأجهزة الإلكترونية “في أوروبا”

أخيرا.. شاحن موحد لكل الأجهزة الإلكترونية “في أوروبا”

2022-06-07 / 23:24
Photo of مقتل 3 أشخاص في بلغاريا جراء اصطدام قطار ركاب بشاحنة

مقتل 3 أشخاص في بلغاريا جراء اصطدام قطار ركاب…

2022-06-07 / 19:35
Photo of الإمارات تسجل 5 إصابات جديدة بجدري القردة

الإمارات تسجل 5 إصابات جديدة بجدري القردة

2022-06-07 / 18:55
Photo of حادث سير يخلف 5 قتلى من ذوي الاحتياجات الخاصة بأمريكا

حادث سير يخلف 5 قتلى من ذوي الاحتياجات الخاصة…

2022-06-07 / 18:18
Photo of ألمانيا.. مقتل شخصين في حادث إطلاق نار داخل متجر

ألمانيا.. مقتل شخصين في حادث إطلاق نار داخل متجر

2022-06-07 / 16:54
Photo of تونس تعتزم حذف مادة “الإسلام دين الدولة” من الدستور

تونس تعتزم حذف مادة “الإسلام دين الدولة” من الدستور

2022-06-07 / 11:17
Photo of بعد حوادث إطلاق النار.. نيويورك ترفع سن حيازة البنادق شبه الآلية

بعد حوادث إطلاق النار.. نيويورك ترفع سن حيازة البنادق…

2022-06-07 / 09:33
Photo of بلينكن: أزمة الحبوب متعمدة وبوتين يمارس الابتزاز

بلينكن: أزمة الحبوب متعمدة وبوتين يمارس الابتزاز

2022-06-06 / 23:08
Photo of اعتقال شاب يشتبه بتورطه في سلسلة هجمات بإبر الحقن في فرنسا

اعتقال شاب يشتبه بتورطه في سلسلة هجمات بإبر الحقن…

2022-06-06 / 21:46
Photo of شركة “ريان إير” تثير غضب ركاب بطلب عنصري

شركة “ريان إير” تثير غضب ركاب بطلب عنصري

2022-06-06 / 21:31

تعليق واحد

  1. اللهم ارنا في اعذاءك واعذاء الاسلام والمسلمين عجاءب قدراتك انهم لايغلبونك فنحن ضعفاء لا حول ولاقوة لنا الابك،يا رب العالمين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق