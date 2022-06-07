الترخيص ل" صاكا" بمسجد بطنجة

الترخيص ل “صاكا” بمسجد “للا عبلة” يثير جدلا بطنجة والسلطات تتدخل .

2022-06-07 / 20:42
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هبة بريس _ طنجة

هبة بريس – مكتب طنجة

أثار وضع لوحة اشهارية لبيع السجائر بواجهة احد المحلات التجارية بمسجد “للا عبلة ” بمدينة طنجة، جدلا بين ساكنة المدينة التي عبر عدد كبير منهم عن امتعاضهم من الخطوة.

وتساءل عدد من المدونين بمواقع التواصل الاجتماعي، عن الجهات التي سمحت بالترخيص لمحل البقالة بوضع لوحة اشهارية بواجهة المسجد للاعلان عن بيع جميع منتجات التبغ ، الامر الذي ادى الى تشويه هذه المعلمة الدينية بحسب تعبير عدد من نشطاء الفضاء الازرق .

وطالب رواد الفضاء الازرق من الجهات المختصة بازالة اللوحة الاشهارية من واجهة المسجد حفاظا على قيمته ورمزيته الدينية وهو ماتفاعلت معه سلطات طنجة التي سارعت الى ازالة اللوحة الاشهارية من واجهة المسجد .

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‫3 تعليقات

  1. عيب وعار ان تباع السجائر في جانب المسجد لا افهم ماهية هاؤولاء المسؤولين لا يحترمون حتى بيت الله بلد عجيب غريب

  2. هههه والله لشيء مضحك ومبكي ومأسف في نفس الوقت حيت أن السلطات قامت بنزع لافتة السجائر فقط يجب على السلطات ان تسحب رخصة بيع السجائر أصلا وتحاسب من منحها له .في مراكش رأيت أن الجماعة أعطت ترخيصا لبيع السمك غي محل مجازر للمسجد مما سيأدي لإنتشار رائحته داخل المسجد لا حول ولا فوة إلا باللهإن بيت الله يجب أن يحترم خاصكم كثر من كرونا

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