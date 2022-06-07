صحيفة : سانشيز سيكشف غدا تفاصيل الاتفاق مع المغرب
هبة بريس _ الرباط
اوردت صحيفة اسبانية إن رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، سيكشف غدا تفاصيل الاتفاق المبرم مع المملكة المغربية الذي أدى إلى إنهاء الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، .
وكشفت ABC الاسبانية ان سانشيز سيحل غدا الأربعاء بالبرلمان الإسباني، من أجل الرد على أسئلة أحزاب المعارضة، حول الاتفاق الذي يجمع مدريد بالرباط،.
وقالت الصحيفة المذكورة، إنه بالرغم من الشروحات التي قدمتها الحكومة الإسبانية بشأن الاتفاق مع المغرب، إلا أنها شروحات لم تُقنع الجميع، وترى العديد من الأطراف السياسية في إسبانيا أن هناك تفاصيل لم يتم الكشف عنها.
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17 تعليقات
المغرب ورجالاته وجيشه وشعبه المتلاحم مع ملكه كلها اسباب نجاحه والكل مستعد لحماية كل شبر من وطننا ..
المغرب دولة عظمى من قديم الزمن ومن له شك في ذلك فليقرأ تاريخ المغرب والحضارات آلتي ترتبت عليها للاسف لا حير فيمن لا يغير على وطنه الله ينصر سيدنا ويحفظه..
نعم والمغرب قادر بعون الله وقوته على حماية كل شبر في هذآ الوطن الغاليفي البر والبحر الله الوطن الملك ونتمنى ان تكون علاقة تعاون مع اسبانيا ..
عاش الملك محمد السادس نصره الله وايده القائد الأعظم وعاش المغرب العظيم وعاش شعبه ..
المغرب قوي بقوة الله سبحانه وتعالى لان المغرب نيته التعاون مع العالم وان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا المغرب لديه قوة عسكرية ودبلماسية قوية وملك قوي بعون الله ..
الامبراطورية المغربية العلوية العظمى كانت من قبل ولازالت عظمى بفظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة …
المغرب أحسن في العالم قيادة وملكات وشعبا وارضا .الله ادم نعمة هذا البلد.
اللهم انصر جلالة الملك محمد السادس و بارك في عمره و احفضه لشعبه الوفي. الله الوطن الملك..
الحمد لله على الانتصارات المتتالية التي حققها المغرب نتمنى ان تكون علاقة بامتياز مع اسبانيا..
موقف إسبانيا ضربة موجعة لاجارة الشرقية ..
اولا علينا تحرير المغرب من فرنسا التى لازالت تستغيل الثروة ثم يأتي دور سبتة ومليلية وجزر الجعفري..
المغرب لم يقدر أن يدافع على جزيرة ليلى فكيف له أن ينتزع سبتة و مليلية نتمنى ان تكون علاقة متينة لاسبانيا والمغرب..
على المغرب أن يستغل هذه الفرصة الثمينة التي لن تعوض وأن يفرض نفسه في سبتة ومليلية المغربيتين،إما ترك المغاربة يلجون إليهما دون حراية،أو مسيرة حمراء على شاكلة المسيرة الخضراء او الاستفتاء .
الصحراء مغربية وستبقى مغربية إلى أن يرث الله الارض ومن عليها شعارنا الخالد الله الوطن الملك ومرحبا بالموقف الجديد والعلاقات الإسبانية..
حفظك.الله.لنا.ياملكنا.العظيم.واطال.في.عمرك.واقر.عينيك.بولي.العهد.مولاي.الحسن.وحفظ.الله.الاسرة.الملكية.الشريفة.شعارنا.الخالد.الله.الوطن.الملك..
نرحب بالعلاقات الثنائية بين البلدين ونسأل الله تعالى ان تكون علاقة تعاون ..
مرحبا بالاسبان والعلاف الثنائية بين المغرب..