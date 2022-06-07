الصورة من الارشيف

صحيفة : سانشيز سيكشف غدا تفاصيل الاتفاق مع المغرب

2022-06-07 / 20:12
17
هبة بريس _ الرباط

اوردت صحيفة اسبانية إن رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، سيكشف غدا تفاصيل الاتفاق المبرم مع المملكة المغربية الذي أدى إلى إنهاء الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، .

وكشفت ABC الاسبانية ان سانشيز سيحل غدا الأربعاء بالبرلمان الإسباني، من أجل الرد على أسئلة أحزاب المعارضة، حول الاتفاق الذي يجمع مدريد بالرباط،.

وقالت الصحيفة المذكورة، إنه بالرغم من الشروحات التي قدمتها الحكومة الإسبانية بشأن الاتفاق مع المغرب، إلا أنها شروحات لم تُقنع الجميع، وترى العديد من الأطراف السياسية في إسبانيا أن هناك تفاصيل لم يتم الكشف عنها.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الانفصالية سلطانة خايا ..هلال يكشف خباياها أمام مجلس الأمن

الانفصالية سلطانة خايا ..هلال يكشف خباياها أمام مجلس الأمن

2022-06-07 / 22:06
Photo of العفو الدولية…انحيازها سياسيا لخصوم الوحدة الترابية يٌفقدها منهجيتها في التدخل الحقوقي

العفو الدولية…انحيازها سياسيا لخصوم الوحدة الترابية يٌفقدها منهجيتها في…

2022-06-07 / 20:31
Photo of المغرب والطوغو يجددان تأكيد إرادتهما لتعزيز علاقاتهما

المغرب والطوغو يجددان تأكيد إرادتهما لتعزيز علاقاتهما

2022-06-07 / 19:04
Photo of اخنوش يترأس اجتماعا وزاريا حول الحماية الاجتماعية

اخنوش يترأس اجتماعا وزاريا حول الحماية الاجتماعية

2022-06-07 / 18:45
Photo of بعد تصريحاته حول الصحراء.. بوتين ينهي مهام السفير الروسي والجزائر تحاول ” مكيجة” القضية

بعد تصريحاته حول الصحراء.. بوتين ينهي مهام السفير الروسي…

2022-06-07 / 18:40

القضاء الإسباني سيستمع إلى مدير شركة بيغاسوس في ملف…

2022-06-07 / 18:10
Photo of الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب تدعو إلى التجاوب مع توصيات تقرير مجلس الحسابات

الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب تدعو إلى التجاوب مع توصيات…

2022-06-07 / 17:55
Photo of الداخلية الإسبانية: العلاقات مع المغرب “موثوقة وأخوية”

الداخلية الإسبانية: العلاقات مع المغرب “موثوقة وأخوية”

2022-06-07 / 17:50
Photo of تطرقا لمشاريع الطاقات المتجددة.. أخنوش يستقبل السفير السعودي

تطرقا لمشاريع الطاقات المتجددة.. أخنوش يستقبل السفير السعودي

2022-06-07 / 17:22
Photo of صفعة جديدة للانفصاليين.. الطوغو تقرر افتتاح قنصلية عامة بالداخلة

صفعة جديدة للانفصاليين.. الطوغو تقرر افتتاح قنصلية عامة بالداخلة

2022-06-07 / 17:08

‫17 تعليقات

  1. المغرب ورجالاته وجيشه وشعبه المتلاحم مع ملكه كلها اسباب نجاحه والكل مستعد لحماية كل شبر من وطننا ..

  2. المغرب دولة عظمى من قديم الزمن ومن له شك في ذلك فليقرأ تاريخ المغرب والحضارات آلتي ترتبت عليها للاسف لا حير فيمن لا يغير على وطنه الله ينصر سيدنا ويحفظه..

  3. نعم والمغرب قادر بعون الله وقوته على حماية كل شبر في هذآ الوطن الغاليفي البر والبحر الله الوطن الملك ونتمنى ان تكون علاقة تعاون مع اسبانيا ..

  4. عاش الملك محمد السادس نصره الله وايده القائد الأعظم وعاش المغرب العظيم وعاش شعبه ..

  5. المغرب قوي بقوة الله سبحانه وتعالى لان المغرب نيته التعاون مع العالم وان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا المغرب لديه قوة عسكرية ودبلماسية قوية وملك قوي بعون الله ..

  6. الامبراطورية المغربية العلوية العظمى كانت من قبل ولازالت عظمى بفظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة …

  7. المغرب أحسن في العالم قيادة وملكات وشعبا وارضا .الله ادم نعمة هذا البلد.

  8. اللهم انصر جلالة الملك محمد السادس و بارك في عمره و احفضه لشعبه الوفي. الله الوطن الملك..

  9. الحمد لله على الانتصارات المتتالية التي حققها المغرب نتمنى ان تكون علاقة بامتياز مع اسبانيا..

  11. اولا علينا تحرير المغرب من فرنسا التى لازالت تستغيل الثروة ثم يأتي دور سبتة ومليلية وجزر الجعفري..

  12. المغرب لم يقدر أن يدافع على جزيرة ليلى فكيف له أن ينتزع سبتة و مليلية نتمنى ان تكون علاقة متينة لاسبانيا والمغرب..

  13. على المغرب أن يستغل هذه الفرصة الثمينة التي لن تعوض وأن يفرض نفسه في سبتة ومليلية المغربيتين،إما ترك المغاربة يلجون إليهما دون حراية،أو مسيرة حمراء على شاكلة المسيرة الخضراء او الاستفتاء .

  14. الصحراء مغربية وستبقى مغربية إلى أن يرث الله الارض ومن عليها شعارنا الخالد الله الوطن الملك ومرحبا بالموقف الجديد والعلاقات الإسبانية..

  15. حفظك.الله.لنا.ياملكنا.العظيم.واطال.في.عمرك.واقر.عينيك.بولي.العهد.مولاي.الحسن.وحفظ.الله.الاسرة.الملكية.الشريفة.شعارنا.الخالد.الله.الوطن.الملك..

  16. نرحب بالعلاقات الثنائية بين البلدين ونسأل الله تعالى ان تكون علاقة تعاون ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق