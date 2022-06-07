مجلس حكماء المسلمين يدين بشدة التصريحات المسيئة للإسلام

هبة بريس - الرباط

أدان مجلس حكماء المسلمين برئاسة الإمام أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر ، رئيس مجلس حكماء المسلمين، و العلماء أعضاء المجلس، بشدة تصريحات المتحدثة باسم حزب بهاراتيا الهندي، التي تستهدف الإساءة للإسلام ونبيه الكريم.

وصرح الأمين العام للمجلس، المستشار محمد عبدالسلام، أن مثل هذه التصريحات تتنافى مع مبادئ الأخوة الإنسانية وقواعد ومواثيق احترام العقائد وعدم المساس بالمقدسات والرموز الدينية، مؤكدًا أن مجلس الحكماء سيواصل العمل لمواجهة خطابات الكراهية والتعصب، وترسيخ قيم الإخاء والتعايش المشترك وتعزيز السلم.

وعبر مجلس حكماء المسلمين عن إدانته ل”مثل هذه التصريحات الاستفزازية لمشاعر أكثر من مليار ونصف المليار مسلم حول العالم، فإنه يدعو المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة ضد خطابات التطرف والكراهية والتعصب والإرهاب وإثارة الفتن بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة”

ما رأيك؟ المجموع 11 آراء 0 11