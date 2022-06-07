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مقتل 3 أشخاص في بلغاريا جراء اصطدام قطار ركاب بشاحنة

2022-06-07 / 19:35
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هبة بريس _ وكالات

لقي 3 أشخاص مصرعهم إثر اصطدم قطار ركاب بشاحنة عند معبر سكة حديد دون حراسة شمال غرب بلغاريا، حسبما ذكرت السلطات.
وحسب البيانات الأولية، فإن الضحايا الثلاثة هم سائقا القطار، وسائق الشاحنة التي كانت تنقل أحجارا محطمة لأعمال البناء على طريق سريع يربط بين العاصمة صوفيا وميناء الدانوب في فيدين.

وذكرت الشرطة أن عددا من ركاب القطار، أصيبوا ونقلوا إلى المستشفى.

وفتح الادعاء العام تحقيقا في الحادث، لكن المسؤولين قالوا إن الوقت ما زال مبكرا لتحديد كيفية وقوعه.

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