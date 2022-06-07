غاز “تنداراة”.. الشركة المكلفة بالتتقيب تكشف تطورات جديدة

هبة بريس _ الرباط

أعلنت شركة الغاز “ساوند إنرجي” عن الانتهاء من أعمال الحفر وحفر خزان “تندرارة LNG”.

وقالت الشركة في بلاغ لها “يسرنا الإعلان عن الانتهاء من إعداد الأعمال الأساسية بما في ذلك حفر خزان تخزين الغاز الطبيعي المسال، وبركة التبخير وحفرة التوهج لمنشأة الغاز الطبيعي المسال الدقيقة في امتياز تندرارة، تهانينا للفريق لإنجاز الأعمال بكفاءة وأمان في الموعد المحدد”.

وأعلنت الشركة انه تم الانتهاء في حقل تندرارة من حفر الفريق 143000 أطنان من التراب والصخور تم إعادة تدويرها لإنشاء طريق الوصول إلى الموقع.

كما أن الخطوة التالية التي يجب اتباعها هي “صب الخرسانة لخزان الغاز الطبيعي المسال بالإضافة إلى تقدم المؤسسات والخدمات تحت الأرض، بحسب إنرجي.

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