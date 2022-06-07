الإمارات تسجل 5 إصابات جديدة بجدري القردة

هبة بريس _وكالات

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الثلاثاء، تسجيل 5 حالات جديدة بجدري القردة وحالتي شفاء من المرض، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية “وام”.

وذكرت الوزارة أن تسجيل الحالات الجديدة أتى وفق السياسة المتبعة لدى الجهات الصحية للرصد والتقصي المبكر للمرض.

وأكدت الوزارة شفاء حالتين من المصابين بجدري القردة ممن كانوا يتلقون الرعاية الطبية في مستشفيات الدولة، وتعافيهما التام من أعراض المرض.

وأوصت الوزارة “أفراد المجتمع بضرورة اتباع كافة إجراءات السلامة والوقاية الصحية، وأخذ التدابير الوقائية عند السفر والتجمعات”.

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