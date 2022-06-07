الصورة تعبيرية

حادث سير يخلف 5 قتلى من ذوي الاحتياجات الخاصة بأمريكا

2022-06-07 / 18:18
1
هبة بريس _ وكالات

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن 5 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 5 آخرون في حادث اصطدام باص مدرسي يقل تلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة بشاحنة بضائع.

وذكرت قناة “KARK ” التلفزيونية، أن “باص مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة اصطدم بشاحنة بضائع في ولاية أركنساس الأمريكية، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين”.

ووفقا للشرطة: “لم يتمكن الباص من التوقف عند التقاطع، مما أدى إلى اصطدامه بشاحنة بضائع كبيرة”.

وأضافت: “القتلى جميعهم من ركاب الباص، بالإضافة إلى 3 جرحى وكذلك سائقي الباص والشاحنة”.

وحسب مصادر إعلامية أمريكية، فإن “الباص هو لمدرسة خيرية خاصة تقدم خدمات للأشخاص الذين يعانون من تأخر في النمو أو إعاقات”.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
8

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أخيرا.. شاحن موحد لكل الأجهزة الإلكترونية “في أوروبا”

أخيرا.. شاحن موحد لكل الأجهزة الإلكترونية “في أوروبا”

2022-06-07 / 23:24
Photo of سينيوورلد” تسحب فيلما عن فاطمة ابنة النبي محمد بعد احتجاج مسلمين

سينيوورلد” تسحب فيلما عن فاطمة ابنة النبي محمد بعد…

2022-06-07 / 21:19
Photo of مقتل 3 أشخاص في بلغاريا جراء اصطدام قطار ركاب بشاحنة

مقتل 3 أشخاص في بلغاريا جراء اصطدام قطار ركاب…

2022-06-07 / 19:35
Photo of الإمارات تسجل 5 إصابات جديدة بجدري القردة

الإمارات تسجل 5 إصابات جديدة بجدري القردة

2022-06-07 / 18:55
Photo of ألمانيا.. مقتل شخصين في حادث إطلاق نار داخل متجر

ألمانيا.. مقتل شخصين في حادث إطلاق نار داخل متجر

2022-06-07 / 16:54
Photo of تونس تعتزم حذف مادة “الإسلام دين الدولة” من الدستور

تونس تعتزم حذف مادة “الإسلام دين الدولة” من الدستور

2022-06-07 / 11:17
Photo of بعد حوادث إطلاق النار.. نيويورك ترفع سن حيازة البنادق شبه الآلية

بعد حوادث إطلاق النار.. نيويورك ترفع سن حيازة البنادق…

2022-06-07 / 09:33
Photo of بلينكن: أزمة الحبوب متعمدة وبوتين يمارس الابتزاز

بلينكن: أزمة الحبوب متعمدة وبوتين يمارس الابتزاز

2022-06-06 / 23:08
Photo of اعتقال شاب يشتبه بتورطه في سلسلة هجمات بإبر الحقن في فرنسا

اعتقال شاب يشتبه بتورطه في سلسلة هجمات بإبر الحقن…

2022-06-06 / 21:46
Photo of شركة “ريان إير” تثير غضب ركاب بطلب عنصري

شركة “ريان إير” تثير غضب ركاب بطلب عنصري

2022-06-06 / 21:31

تعليق واحد

  1. على أساس في ميريكان فين ما وقعات شي حادثة عندنا كتصدر عناوين الصحف الأمريكية؟؟؟؟؟؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق