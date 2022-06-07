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حادث سير يخلف 5 قتلى من ذوي الاحتياجات الخاصة بأمريكا

2022-06-07 / 18:18
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هبة بريس _ وكالات

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن 5 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 5 آخرون في حادث اصطدام باص مدرسي يقل تلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة بشاحنة بضائع.

وذكرت قناة “KARK ” التلفزيونية، أن “باص مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة اصطدم بشاحنة بضائع في ولاية أركنساس الأمريكية، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين”.

ووفقا للشرطة: “لم يتمكن الباص من التوقف عند التقاطع، مما أدى إلى اصطدامه بشاحنة بضائع كبيرة”.

وأضافت: “القتلى جميعهم من ركاب الباص، بالإضافة إلى 3 جرحى وكذلك سائقي الباص والشاحنة”.

وحسب مصادر إعلامية أمريكية، فإن “الباص هو لمدرسة خيرية خاصة تقدم خدمات للأشخاص الذين يعانون من تأخر في النمو أو إعاقات”.

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