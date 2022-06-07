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وزير الصحة خالد ايت الطالب

بسبب ترويج مواد تجميلية غير معترف بها.. مطالب بتدخل وزارة الصحة

2022-06-07 / 17:13
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هبة بريس - الرباط

ارتفعت عدد من الأصوات المطالبة لوزارة الصحة، بالتدخل ووضع حد لتداول مواد تجميلية وأدوية غير مصادق عليها من طرف الجهات المعنية، بشكل واسع، خلال الآونة الأخيرة.

وتداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورا وأسماء لماركات حديثة العهد، تروج ب”العالم الافتراضي” لدعوة المواطنين إلى اقتنائها واستعمالها رغم عدم اعتراف الوزارة الوصية بصلاحية استعمالها من غيره.

وأكد النشطاء، على أن المنتجات التي يتم الترويج لها في عدد من المواقع والتي تستعمل على البشرة أو يتم تناولها، قد تحتوي على مواد خطيرة وغير موصى بها، وقد تؤدي الى إصابة مستعمليها بأمراض جلدية أو عضوية.

وتابع النشطاء، أن عددا من هذه المنتجات يتم ترويجها وبيعها ب”صيدليات المواد الجلدية والتجميلية” أو ما يسمى ب”بارافارماسي”، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل ومراقبة جودة وصلاحية هذه المواد وحماية المواطنين من خطر الإصابة بأمراض خطيرة.

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تعليق واحد

  1. انتم بانت ليكم غير هذ المواد اما العشابة أمثال زين الدين العشاب الذي يدعي علاج كورونا والجدري وجميع الأمراض المستعصية مابانش ليكم ؟؟

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