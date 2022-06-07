الوزيرة عمور: نتوقع انتعاشة قوية للسياحة في صيف 2022

هبة بريس - الرباط

أكدت فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعات التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن جميع التوقعات تشير الى انتعاشة قوية للسياحة في صيف 2022.

وذكرت الوزيرة في معرض ردها على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الثلاثاء، أن الحجوزات حاليا تشير الى وصول نسبة الملء الى 80% في بعض المناطق.

ولإنجاح تدبير المرحلة المقبلة، تضيف الوزيرة، تم وضع خطة محكمة تقوم على التنسيق والتشاور بين الفاعلين السياحيين والمنتخبين المحليين والسلطات العمومية من أجل استئناف النشاط السياحي في أحسن الظروف.

وفي هذا الاطار، فقد تمت تعبئة المندوبيين الاقليميين والجهويين وممثلي المهنيين من أجل الحرص على حسن استقبال السياح وتقديم خدمات خدمات سياحية ذات جودة عالية. وفق رد الوزيرة

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