وزيرة السياحة: المغرب استقبل 1.5 مليون سائح حتى متم أبريل

هبة بريس - الرباط

أكدت فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعات التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن القطاع السياحي في بلادنا أبان دائما عن مرونته وقدرته على استرجاع عافيته بسرعة.

وذكرت الوزيرة في معرض ردها على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أنه حسب احصائيات للوزارة، فعدد السياح الوافدين على المغرب قارب مليون ونصف سائح حتى متم أبريل، أي بزيادة 216%.

وأضافت الوزيرة، أن عدد ليالي المبيت بلغ 2.9 مليون بزيادة بلغت 82%، كما أن مداخيل العملية الصعبة بلغت 14.6 مليون درهم حتى متم ابريل بارتفاع اكثر من 8 مليار درهم.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0