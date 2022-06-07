في الصورة خالد آيت الطالب وزير الصحة

عملية مرحبا.. آيت الطالب: معبأون لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للجالية

2022-06-07 / 14:38
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هبة بريس - الرباط

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن جميغ الجهات المعنية معبأة لتحسين الخدمات الصحية المقدمة لأبناء الجالية، تزامنا مع عملية مرحبا 2022.

وذكر ايت الطالب، في ندوة نظمت يومه الثلاثاء بمجلس المستشارين أن “وزارة الصحة والحماية الاجتماعية معبّأة بكافة أطقمها وأجهزتها للعمل ضمن اختصاصاتها، إلى جانب القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية وباقي الهيئات المتدخلة، من أجل تحسين خدمات الرّعاية الصحية المقدمة للمغاربة المقيمين بالخارج مع الحرص على إحاطة عملية العبور الاستثنائية/نسخة 2022 بكل ظروف السّلامة والوقاية المُمْكِنتين، حماية على السّواء للوافدين من خارج المملكة وكذا للأمن الصّحي لباقي مواطنينا داخلها، وجعل ظروف الاستقبال والعبور هذه السّنة ترقى إلى تطلعات صاحب الجلالة الملك محمد السادس”

لذلك، يضيف الوزير، فالرّهان حتى اليوم يتمثّل في الحفاظ على النّتائج والمكتسبات المحققة في مجال مواجهة الانتشار الفيروسي، وصون الجهود الجبّارة التي بُذلت بمجهود جماعي على كل المستويات. وبمنطق الاستباقية، نهج سياسة صحية وقائية ضدّ التّهديدات والمخاطر التي يشكّلها مرض جدري القردة، خاصة مع اقتراب العطلة الصيفية، ونهاية الموسم الدراسي، واحتفالات عيد الأضحى، وما يترتب عن ذلك من حركية للمواطنين وتجمّعات عائلية واختلاط بين الأشخاص، ممّا يحتّم علينا اتخاذ مزيد من الحيطة والحذر والالتزام الصارم بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي توصي بها اللجنة العلمية الوطنية ذات الصلة والسلطات الصحية ببلادنا. وفق قوله

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تعليق واحد

  1. سير عود ليهم ،انت لي غادي تورينا دار بانا، سير قدم استقالتك راك خرجتي على المغاربة ،الفقر وقطع صلة الرحم وفقدان الالاف فرص العمل في السياحة ، ومازال ماكتحشمش جاي تشفا في الجالية، واش هذا مريض بالوسواس ،كل مرة يتكلم على حركة المغاربة، هاد العيد ها العطلة، اذا كنت احمق فسبيطار برشيد هو الاستباقيك وهوالمكتسبات وهو الانتكاسة الراسخة في دماغ هذا الوزير. صافي سالينا سير قابل شغلك بقا مقابلنا

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