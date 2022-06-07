نواب الأحرار يدعون لنقاش عمومي لتطوير المقاولات وتعزيز العلامات المغربية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

دعا نواب من فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بالغرفة الأولى للبرلمان إلى ضرورة فتح نقاش عمومي لتطوير المقاولات وتعزيز العلامات التجارية المغربية.

و في هذا الصدد، دعا عدد من النواب المنتمين لحزب التجمع الوطني للأحرار إلى فتح النقاش مع مختلف الفاعلين من أجل خارطة جديدة للعلاقة بين نمو المقاولات وتطوير إمكانية التسويق وتعزيز العلامات التجارية وتحفيز التنافسية .

هاته الدعوة وفق برلمانيي الحمامة، تأتي تزامنا و الدراسة التي أجريت مؤخرا و أبرزت أن النسيج الاقتصادي المغربي يفتقر بشدة لتدبير العلامة التجارية ودعم التسويق.

و شدد نواب الأحرار على أن النهوض بالاقتصاد الوطني يتطلب عددا من الإجراءات المحورية كدعم التسويق وطنيا ودوليا، وتعزيز العلامة التجارية للمغرب، وتسريع تنزيل أوراش الرقمنة وتبسيط المساطر، وتيسير الولوج للتمويل وإرساء الأفضلية للمقاولات الوطنية و غيرها.

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