نواب الأحرار يدعون لنقاش عمومي لتطوير المقاولات وتعزيز العلامات المغربية

2022-06-07 / 15:19
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

دعا نواب من فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بالغرفة الأولى للبرلمان إلى ضرورة فتح نقاش عمومي لتطوير المقاولات وتعزيز العلامات التجارية المغربية.

و في هذا الصدد، دعا عدد من النواب المنتمين لحزب التجمع الوطني للأحرار إلى فتح النقاش مع مختلف الفاعلين من أجل خارطة جديدة للعلاقة بين نمو المقاولات وتطوير إمكانية التسويق وتعزيز العلامات التجارية وتحفيز التنافسية .

هاته الدعوة وفق برلمانيي الحمامة، تأتي تزامنا و الدراسة التي أجريت مؤخرا و أبرزت أن النسيج الاقتصادي المغربي يفتقر بشدة لتدبير العلامة التجارية ودعم التسويق.

و شدد نواب الأحرار على أن النهوض بالاقتصاد الوطني يتطلب عددا من الإجراءات المحورية كدعم التسويق وطنيا ودوليا، وتعزيز العلامة التجارية للمغرب، وتسريع تنزيل أوراش الرقمنة وتبسيط المساطر، وتيسير الولوج للتمويل وإرساء الأفضلية للمقاولات الوطنية و غيرها.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of القرض الفلاحي للمغرب يطلق منتوج “تسبيق الضمان الاجتماعي”

القرض الفلاحي للمغرب يطلق منتوج “تسبيق الضمان الاجتماعي”

2022-06-07 / 11:47

مزور : المغرب يحظى بجاذبية غير مسبوقة لرؤوس الأموال…

2022-06-06 / 22:04
Photo of الهيئة المغربية لسوق الرساميل تمنح جائزة البحث العلم

الهيئة المغربية لسوق الرساميل تمنح جائزة البحث العلم

2022-06-06 / 19:33
Photo of الوزير مزور يطلق أشغال توسيع وحدة لإنتاج البسكويت بحد السوالم

الوزير مزور يطلق أشغال توسيع وحدة لإنتاج البسكويت بحد…

2022-06-06 / 17:50
Photo of فتاح العلوي: سعر برميل النفط انتقل من 86 دولار إلى 128 دولارا

فتاح العلوي: سعر برميل النفط انتقل من 86 دولار…

2022-06-06 / 17:15
Photo of وزيرة الاقتصاد: “ماشي لاسامير اللي أتحل أزمة غلاء المحروقات فالمغرب”

وزيرة الاقتصاد: “ماشي لاسامير اللي أتحل أزمة غلاء المحروقات…

2022-06-06 / 16:51
Photo of وزيرة الاقتصاد: الحكومة معبأة للتخفيف من ثقل الزيادات على المواطنين

وزيرة الاقتصاد: الحكومة معبأة للتخفيف من ثقل الزيادات على…

2022-06-06 / 16:43
Photo of السكوري: 36% من المستفيدين من برنامج “أوراش” نساء

السكوري: 36% من المستفيدين من برنامج “أوراش” نساء

2022-06-06 / 16:12
Photo of السكوري: “2 من 10 نساء يشتغلن.. وادماج هذه الفئة بسوق الشغل مهم”

السكوري: “2 من 10 نساء يشتغلن.. وادماج هذه الفئة…

2022-06-06 / 16:08
Photo of رصيد المغرب من العملة الصعبة .. 327,7 مليار درهم

رصيد المغرب من العملة الصعبة .. 327,7 مليار درهم

2022-06-05 / 12:14

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق