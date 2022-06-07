من دبي.. طوني خليفة يعلن عن مشروعه الإعلامي الجديد “المشهد”

2022-06-07 / 14:13
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هبة بريس

بعد أشهر من الترقب والتحضيرات، أعلن الاعلامي اللبناني، طوني خليفة عن تفاصيل مشروعه الإعلامي الجديد والذي سيرى النور نهاية العام 2022.

وفي فيديو نشره على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، قال طوني خليفة «كل الاعمال للتحضير لمشروعنا الذي سبق أن أعلنّا عنه قبل فترة، شغّال بإمتياز في امارة تحقيق الاحلام دبي. الكل يسأل عن إسم القناة، إنها «المشهد».

وأكد طوني خليفة، أن برامج و هوية جميع المقدمين وفريق العمل، ستُكشف تباعاً على الصفحات الرسمية لـ «المشهد»، واعدا بانطلاقتها قريبا.

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