مرحبا 2022 .. ترتيبات قنصلية خاصة بميناء سيت ومطار مونبليي

2022-06-07 / 12:59
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هبة بريس

اعتمدت القنصلية العامة للمغرب في مونبليي، في إطار إطلاق عملية “مرحبا 2022″، ترتيبات خاصة تشمل تعبئة فرقها على مدار ال 24 ساعة، من أجل الاستجابة في أفضل الظروف وبشكل متواصل، لطلبات المغاربة المقيمين بالخارج العابرين عبر ميناء سيت ومطار مونبليي.

وذكر بلاغ للقنصلية أن هذه التعبئة واسعة النطاق، التي تتماشى مع التوجيهات الملكية السامية، تتضمن أيضا “أياما مفتوحة”، تأتي لتنضاف إلى إجراءات القرب الأخيرة التي قامت بها الفرق القنصلية في مونبليي لفائدة أفراد الجالية في مقاطعات لوزير، أرديش وشرق البيرينيه.

وأضاف المصدر ذاته أن مبادرة الأيام المفتوحة تتوخى ضمان تقديم مختلف الخدمات القنصلية في أفضل الظروف.

وسجل أنه تم، أيضا، تأمين ديمومة من أجل التعامل مع الحالات الاستثنائية التي يمكن أن تحدث أثناء عملية العبور، بهدف الاستجابة لانشغالات مغاربة الخارج وتمكينهم من أفضل الخدمات وفي أفضل الظروف.

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