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تونس تعتزم حذف مادة “الإسلام دين الدولة” من الدستور

2022-06-07 / 11:17
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هبة بريس - وكالات

صرح رئيس الهيئة الاستشارية لصياغة الدستور الجديد في تونس، الصادق بلعيد، أن مسودة الدستور الجديدة، “لن تتضمن ذكر الإسلام كدين للدولة”.

وقال بلعيد في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، إن “إلغاء الفصل الأول من الدستور الذي يتحدث عن الإسلام كدين للدولة، يهدف للتصدي للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية على غرار حركة النهضة”.

وأضاف أن “80 في المائة من التونسيين ضد التطرف وضد توظيف الدين من أجل أهداف سياسية، وهذا ما سنفعله تحديدا وسنقوم بكل بساطة بتعديل الصيغة الحالية للفصل الأول، وهناك إمكانية لمحوه”.

وختم: “لدينا أحزاب سياسية أياديها متسخة، ونحن لن نقبل بأشخاص وسخين في ديمقراطيتنا”.

وتابع: “النهضة وأحزاب أخرى تخدم الكثير من القوى أو الدول أو الدويلات الأجنبية التي تمتلك أموالا كثيرة وتريد إنفاقها كما يحلو لها، وتوظفها للتدخل في شؤون الدول… هذه خيانة”.

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‫3 تعليقات

  1. ما لكم و الدين الركوع في دستور البلاد
    سواء ازلتموه ام لا سوف لا يتغير شيء
    المساجد هم المساجد والذكر هو الذكر
    وحركة النهضة هي حركة النهضة بكل ما
    لديها مثل جميع الأحزاب
    لا تحطوا الدين بينكم في منازعاتكم
    سبحان الله

  2. تونس زينة او غتزيد تكمل مكفهاومش المصائب لعندهم بقاليهم حتة الديون الخارجية مبقاوش قادرين يخلصوها

  3. سوف يترحم التونسيون على ايام بورقيبة وبن علي ، لقد استأسد القط وسوف يأكل الاخضر واليابس ويعلن نفسه ملكا لتونس

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