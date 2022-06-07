الدكيك: “سنذهب للسعودية بحثا عن لقب جديد لكرة القدم المغربية”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أنهى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة استعداداته للبطولة العربية التي ستحتضنها المملكة العربية السعودية في الفترة ما بين 19 و 29 يونيو الجاري.

و اختتم أسود القاعة استعداداتهم للبطولة العربية بفوز عريض على منتخب جزر القمر في مباراة ودية احتضنها مركز محمد السادس بالرباط.

و في هذا الصدد، أكد هشام الدكيك مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أن الاستعدادات لكأس العرب بالسعودية مرت في أجواء جيدة.

و أوضح الناخب الوطني وفق ما نقلته قناة الجامعة أن المباريات الإعدادية مكنته من الوقوف على اللائحة النهائية التي ستخوض المنافسة بنسبة كبيرة.

و شدد هشام الدكيك على أن هناك رغبة كبيرة داخل العناصر الوطنية للذهاب للسعودية و تحقيق لقب جديد ينضاف لخزينة كرة القدم المغربية، مؤكدا أن أسود القاعة سيذهبون للسعودية للدفاع عن اللقب الذي نالوه في آخر نسخة لبطولة العرب.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0