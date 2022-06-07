القصر الكبير.. توقيف 3 أشخاص متورطين في ترويج أجهزة تستعمل في الغش

مكتب تطوان

تمكنت عناصر المفوضية الجهوية للشرطة بمدينة القصر الكبير بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الاثنين 06 يونيو الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 64 سنة، من بينهم سائق سيارة أجرة، وذلك للاشتباه في في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج أجهزة إلكترونية تستعمل لأغراض الغش في الامتحانات المدرسية.

وجرى توقيف المشتبه فيه الرئيسي مباشرة بعد وصوله إلى مدينة القصر الكبير قادما إليها من مدينة وزان، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن توقيف مشاركيه في هذا النشاط الإجرامي وحجز 26 وحدة من أجهزة “Vip Pro” المستعملة في الغش المدرسي، والتي تتكون كل منها من سماعة دقيقة مرتبطة ببطارية وجهاز إرسال لاسلكي مستقل.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0