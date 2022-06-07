أسود القاعة ينهون استعداداتهم للبطولة العربية بفوز عريض على جزر القمر

هبة بريس ـ الدار البيضاء

فاز​ المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة بنتيجة 8 أهداف مقابل هدف واحد في المباراة الودية التي جمعته يوم أمس الاثنين 6 يونيو 2022 بمنتخب جزر القمر.

و سجل أهداف النخبة الوطنية في اللقاء الذي أقيم بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، كل من سعد الكنية (هدفان) وسفيان مسرار ( هدفان) ويوسف جواد ( هدفان) وسفيان بوريط ( هدفان).

جدير بأن المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة يستعد للبطولة العربية التي ستجرى أطوارها بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة ما بين 19 و 29 يونيو الجاري.

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