رغم إنهاء المقرر الدراسي.. مدارس خصوصية تتعمد تمديد الدارسة حتى يوليوز

هبة بريس - الرباط

في الوقت الذي أنهى غالبية التلاميذ بمختلف المستويات التعليمية بالمؤسسات الخصوصية المقرر الدارسي، تتعمد عدد من المدارس تمديد الدراسة حتى شهر يوليوز القادم.

وفي هذا الصدد، كشف عدد من أولياء الأمور في حديث مع هبة بريس، أن إدارات المؤسسات التعليمية الخصوصية التي يتابع بها أبنائهم تعليمهم، تعمدوا تمديد الموسم الدراسي حتى شهر يوليوز ومطالبتهم بدفع أجر هذا الشهر “في الحالات التي لم تقم بأداء فاتورة شهر شتنبر الماضي”.

وأكد ذات المتحدثون، أن أبنائهم أنهوا المقرر الدراسي وأجروا جميع الامتحانات خلال الأسابيع الماضية، لافتين أن أبنائهم أصبحوا يتوجهون للمؤسسات التعليمية للقيام فقط بأنشطة ترفيهية أو تمضية ساعات الدراسة في الدردشة والحديث بينهم.

وعاب المتحدثون، على جشع بعض المؤسسات التعليمية التي لم تكترث للظرفية التي تمر منها الأسر المغربية من أزمة كورونا وغلاء الأسعار وتزامن شهر يوليوز مع عيد الأضحى وبداية العطلة المدرسية، ولجأت لهذه الحيلة للاستفادة من أجر هذا الشهر، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل وتقنين أسعار القطاع وكذا الوقوف أمام طمع وجشع بعض مدراء المؤسسات.

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