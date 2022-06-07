اللجنة الأولمبية: “130 بطلا سيدافعون عن ألوان المغرب في وهران الجزائرية”

2022-06-07 / 11:37
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية المغربية عن قائمة الوفد الرياضي المغربي الذي سيشارك في دورة الألعاب المتوسطية المقررة من 25 يونيو إلى 6 يوليوز 2022 في وهران.

واستنادا إلى قوائم الرياضيين المقترحين من قبل الجامعات الملكية المغربية للرياضات المشاركة في الألعاب، شرعت اللجنة الوطنية الأولمبية في تسجيل الوفد المغربي لدى اللجنة المنظمة لبطولة “وهران 2022”.

و أوضحت اللجنة الأولمبية المغربية أنه في المجموع، سيسافر 130 رياضيا مغربيا إلى وهران للدفاع عن الألوان الوطنية في 15 تخصصا رياضيا مختلفا.

و سيشارك المغرب في بطولة وهران بالجارة الشرقية في رياضة ألعاب القوى بعشرين رياضيا، و الملاكمة و الدراجات و المسايفة و كرة القدم و رفع الأثقال و الجيدو و الكاراتي و المصارعة و الكرة الحديدية و الفروسية و التايكواندو و التنس و القنص.

و سيضم الوفد الرياضي المغربي في المجمل 178 شخصا، منهم 130 بطلا رياضيا، 86 ذكورا و 44 من الإناث، و 48 مرافقا و مدربا، فضلا على الوفد الإداري و الإعلامي.

بالإضافة إلى ذلك، ينظم المركز دورات إعلامية لجميع المشاركين في 07 و 15 و 16 يونيو 2022، من أجل شرح الترتيبات الخاصة الموضوعة لضمان السفر إلى وهران، فضلا عن المبادئ التوجيهية التنظيمية الواجب اتباعها.

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