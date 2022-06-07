بعد إضراب الأساتذة.. طلبة التعليم العالي يترقبون المواعيد الجديدة للامتحانات

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أربكت الإضرابات الأخيرة التي خاضها أساتذة التعليم العالي بالمغرب استعدادات الطلبة للامتحانات التي كانت مبرمجة بحر هذا الأسبوع قبل أن تضطر الجامعات و مؤسسات التعليم العالي لتأجيلها لوقت لاحق.

و ساهم قرار النقابة الوطنية للتعليم العالي المتمثل في خوض إضراب وطني لمدة 78 ساعة ينطلق من يومه الثلاثاء في اضطراب مواعيد الامتحانات و ضغط كبير على الطلبة الذين باتوا يترقبون إعلان مواعيد جديدة للامتحانات.

هذا و كانت النقابة السالفة الذكر قد طلبت من الأساتذة الباحثين الحضور لمؤسساتهم خلال أيام الإضراب، وعقد تجمعات محلية أو جهوية مع مقاطعة كل الأنشطة البيداغوجية بما فيها الامتحانات والمداولات والندوات واللقاءات العلمية والاجتماعات.

و أعلنت بعض الجامعات على مواعيد الامتحانات التي حددتها في الأسبوع المقبل، فيما جامعات أخرى قررت تنظيمها في الأسبوع ما بعد المقبل، بينما بعضها الآخر مازال لحدود الساعة لم يفصح عن المواعيد الجديدة في انتظار ما ستسفر عنه قادم الأيام.

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