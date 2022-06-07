جون أفريك: آلاف الشرطيين المغاربة يؤمنون مونديال قطر

هبة بريس - الرباط

كشفت مجلة جون أفريك، أن المغرب وقطر وقعا اتفاقا لإرسال عناصر شرطة من المغرب لتأمين مونديال قطر.

وذكرت المجلة، أن قطر تواجه تحديا أمنيا حقيقيا يتمثل في تنظيم المونجيال الذي سيستبطب أعدادا كبيرة من الجماهير، لافتة أن هذا التحدي هو الذي دفع السلطات في الدوحة لمضاعفة اتفاقيات الشراكة خاصة مع المغرب.

وأضافت المجلة، أن عناصر الأمن المغربي سيحرصون على العمل في “المركز الدولي للتعاون الشرطي”، الذي سيكون بمثابة منصة لتسهيل تبادل المعلومات بين دولة قطر والدول المشاركة في كأس العام، حول الموضوعات المتعلقة بالإشراف الأمني والعمليات الشرطية.

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